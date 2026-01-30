Empresarios respaldan acuerdo comercial entre El Salvador y Estados Unidos

"El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se ha unido a la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem, para firmar el Acuerdo de Comercio Recíproco entre Estados Unidos y El Salvador", se explicó en un comunicado.

Las principales gremiales del sector productivo salvadoreño expresaron su respaldo a la reciente firma del Acuerdo de Comercio Recíproco entre El Salvador y Estados Unidos, que elimina el arancel adicional del 10 % aplicado a determinadas exportaciones nacionales, una medida considerada clave para fortalecer la competitividad, el empleo y la atracción de inversiones.

En la misiva, Greer sostuvo que este acuerdo "fortalecerá aún más los mercados para las exportaciones estadounidenses y reducirá las barreras comerciales a las que se enfrentan los trabajadores y productores estadounidenses".

Según indicó en noviembre pasado el Gobierno estadounidense, este acuerdo supone la eliminación de las barreras no arancelarias para las exportaciones industriales y agrícolas estadounidenses para ingresar a El Salvador, además de un compromiso del país centroamericano de fortalecer la protección de la propiedad intelectual.

Al respecto, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX) coincidieron en que el acuerdo representa un paso estratégico para mejorar las condiciones de acceso de los productos salvadoreños al mercado estadounidense, así como para consolidar al país como un socio comercial confiable en la región.

Ambas gremiales destacaron el liderazgo del Gobierno de El Salvador en la concreción del acuerdo, señalando que la eliminación del arancel del 10 % permitirá aliviar costos para los exportadores, fortalecer las cadenas productivas y generar un entorno más favorable para el crecimiento de las ventas externas, particularmente en sectores clave como la industria manufacturera, textil y de confección.

En sus pronunciamientos, ASI y CAMTEX subrayaron que este avance es resultado de una estrategia de política comercial orientada a la integración del país en los mercados internacionales y a la consolidación de relaciones económicas sólidas con Estados Unidos.