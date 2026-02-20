Nuevo arancel global de Trump exceptúa productos estratégicos

Centroamérica & Mundo

Los bienes de Canadá y México bajo el T-MEC y textiles de Centroamérica, quedan al margen. Estos nuevos aranceles entran en vigor el 24 de febrero.

POR EFE El nuevo arancel del 10 % aplicado a todos los países del mundo por parte del presidente, Donald Trump, este viernes, cuenta con excepciones notables para productos estratégicos y esenciales y entrará en vigor el 24 de febrero. El nuevo arancel basado en la sección 122 de la ley de Comercio de 1974, dejará fuera de la medida a productos como minerales críticos, metales usados en moneda, productos energéticos, informó la Casa Blanca en un comunicado oficial. Productos ganaderos y agrícolas que habían sido exceptuados en sus aranceles anteriores por presión de empresarios y consumidores también permanecen fuera del gravamen, según la misma fuente.

Los bienes de Canadá y México bajo el T-MEC y textiles de Centroamérica, también quedan al margen. También se mantendrán libres de aranceles libros, donaciones y equipaje acompañado, con el objetivo de "proteger la economía interna" y garantizar que la medida se enfoque en los desequilibrios de pagos internacionales.

Diferencia con anteriores aranceles

Según la Casa Blanca, la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 permite abordar desequilibrios graves en la balanza de pagos mediante recargos sobre importaciones, sin requerir la aprobación del Congreso para cada caso específico. Esto lo diferencia de aranceles anteriores que se basaban en otras secciones o en acuerdos internacionales, y que enfrentaron obstáculos legales por exceder la autoridad ejecutiva o por no estar directamente vinculados a problemas específicos de pagos internacionales. Trump ha defendido la medida como parte de su estrategia para reequilibrar las relaciones comerciales y relocalizar la producción en EE.UU., asegurando que, pese a las excepciones, los aranceles continuarán incentivando empleos bien remunerados.