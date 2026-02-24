Centroamérica & Mundo

Países ya analizan el impacto de los nuevos aranceles de Trump

Los que se encuentran celebrando la medida son Brasil y México, pero otros advirtieron que la incertidumbre persiste y puede afectar los acuerdos previos.

Por revistaeyn.com Varios países de Latinoamérica, principalmente, ya se encuentran analizando el impacto que tendrán los nuevos aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre sus exportaciones. Tras el fallo del Supremo de EEUU -que anuló parte de los aranceles de Donald Trump y la entrada en vigor de un nuevo recargo global del 10 %- los países siguen lupa el caso. Los que se encuentran celebrando la medida son Brasil y México, pero otros advirtieron que la incertidumbre persiste y puede afectar los acuerdos previos.

Brasil es uno de los países que más directamente siente el cambio. En la escalada comercial previa, Trump llegó a imponer aranceles de hasta el 50 % a productos brasileños. La suspensión parcial de esos gravámenes beneficia exportaciones valoradas en unos 21.600 millones de dólares, equivalentes a cerca de la mitad de lo que la mayor economía latinoamericana vende a EEUU, su tercer socio comercial tras China y la Unión Europea.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE México, segunda economía de la región y principal socio comercial latinoamericano de EEUU, afronta la coyuntura con mayor margen de maniobra gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El Gobierno mexicano ha señalado que muchos bienes amparados por el acuerdo permanecen libres de aranceles, aunque persisten gravámenes en sectores como acero, aluminio y vehículos. Para el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el fallo del Supremo redujo la presión sobre los productos mexicanos fuera del T-MEC, que habrían pasado de enfrentar un arancel del 25 % al 15 %, sin embargo, el Ejecutivo aún evalúa el alcance legal de las nuevas medidas.

¿CUÁL ES EL NUEVO ARANCEL DE DONALD TRUMP?

El nuevo arancel se aplica desde este martes a todas las mercancías que ingresen a Estados Unidos, salvo excepciones por productos o por tratados vigentes, y tendrá una duración inicial de 150 días. La medida mantiene la presión sobre sectores estratégicos de la región, como la agroindustria, las manufacturas y las materias primas, en medio de las negociaciones que algunos países adelantaban para lograr un mejor acceso al mercado estadounidense.

El nuevo esquema arancelario contempla exenciones para productos clave como combustible, carne, café, celulosa, jugo de naranja y aeronaves, lo que reduce la presión sobre sectores estratégicos.

ASÍ VEN LOS PAÍSES LOS NUEVOS ARANCELES DE DONALD TRUMP