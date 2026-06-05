Puente de Amistad abre la convocatoria para Premio Mujer Emprendedora 2026

Puente de Amistad abre convocatoria para la Sexta Edición del Premio Mujer Emprendedora 2026 , un reconocimiento que busca visibilizar, celebrar y premiar a mujeres que, mediante su esfuerzo, liderazgo y visión empresarial, generan un impacto positivo en sus familias y en el desarrollo económico de su localidad en Guatemala.

La convocatoria estará abierta del 1 de junio al 31 de julio de 2026, período durante el cual las emprendedoras podrán postularse o ser nominadas.

"Cada año, desde el 2020, reconocemos historias extraordinarias de mujeres que, con determinación y resiliencia, impulsan cambios significativos en sus hogares y en la economía local", expresó Nohelia Guarchaj, Gerente de Marketing de Puente de Amistad.

Desde su creación, el Premio Mujer Emprendedora se ha consolidado como una plataforma para destacar historias inspiradoras de mujeres que han superado desafíos, fortalecido sus negocios y demostrado que el emprendimiento es una herramienta poderosa para transformar vidas.