El declive demográfico redefine el consumo, señala informe

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El crecimiento sostenido del consumo, impulsado durante décadas por el aumento constante de la población, comienza a mostrar signos de agotamiento, señala el reporte Generaciones 2026, elaborado por Ipsos.

Por revistaeyn.com La caída de las tasas de fecundidad y el envejecimiento de la población están modificando la estructura demográfica de gran parte del mundo y obligan a gobiernos, empresas y marcas a replantear sus estrategias de desarrollo. Esa es una de las principales conclusiones del reporte Generaciones 2026, elaborado por Ipsos, que advierte que el declive demográfico ya no es una proyección, sino una realidad con impacto económico y social.

El informe señala que en 19 de las 20 economías más grandes del planeta —con la única excepción de Arabia Saudita— la tasa de fecundidad se ubica por debajo del nivel necesario para garantizar el reemplazo de la población. Este fenómeno rompe con una lógica que durante años favoreció el crecimiento de los mercados: la existencia de generaciones cada vez más numerosas que ampliaban la base de consumidores. En América Latina, aunque la población mantiene un perfil relativamente más joven que el de otras regiones, las tendencias comienzan a alinearse con las observadas en los países desarrollados. La región cuenta con una población estimada de 672,1 millones de habitantes, una edad media de 32,1 años y una esperanza de vida de 76,2 años. Además, los Millennials representan el 23,4% de la población, consolidándose como la generación más numerosa. El estudio también revela que las transformaciones demográficas están cambiando el ciclo tradicional de la vida. Los jóvenes retrasan decisiones como independizarse, comprar una vivienda, casarse o tener hijos, mientras que el aumento de la esperanza de vida prolonga la etapa posterior a la jubilación. Paralelamente, quienes se encuentran en la mediana edad enfrentan la presión de atender simultáneamente las necesidades de sus hijos y de sus padres mayores.