El declive demográfico redefine el consumo, señala informe

Por revistaeyn.com
La caída de las tasas de fecundidad y el envejecimiento de la población están modificando la estructura demográfica de gran parte del mundo y obligan a gobiernos, empresas y marcas a replantear sus estrategias de desarrollo.
Esa es una de las principales conclusiones del reporte Generaciones 2026, elaborado por Ipsos, que advierte que el declive demográfico ya no es una proyección, sino una realidad con impacto económico y social.
El informe señala que en 19 de las 20 economías más grandes del planeta —con la única excepción de Arabia Saudita— la tasa de fecundidad se ubica por debajo del nivel necesario para garantizar el reemplazo de la población. Este fenómeno rompe con una lógica que durante años favoreció el crecimiento de los mercados: la existencia de generaciones cada vez más numerosas que ampliaban la base de consumidores.
En América Latina, aunque la población mantiene un perfil relativamente más joven que el de otras regiones, las tendencias comienzan a alinearse con las observadas en los países desarrollados. La región cuenta con una población estimada de 672,1 millones de habitantes, una edad media de 32,1 años y una esperanza de vida de 76,2 años. Además, los Millennials representan el 23,4% de la población, consolidándose como la generación más numerosa.
El estudio también revela que las transformaciones demográficas están cambiando el ciclo tradicional de la vida. Los jóvenes retrasan decisiones como independizarse, comprar una vivienda, casarse o tener hijos, mientras que el aumento de la esperanza de vida prolonga la etapa posterior a la jubilación.
Paralelamente, quienes se encuentran en la mediana edad enfrentan la presión de atender simultáneamente las necesidades de sus hijos y de sus padres mayores.
Otro dato que refleja este cambio es que, en los países de la OCDE, la edad promedio para contraer matrimonio por primera vez es seis años mayor que en 1990. Además, el 71 % de las personas consultadas en 29 países considera que, aun con empleo y esfuerzo, a los jóvenes les resultará difícil acceder a una vivienda adecuada.
“Durante mucho tiempo, las marcas crecieron en un mercado que se expandía casi por inercia. El desafío era ganar escala: innovar más rápido, producir más, mejorar la logística y amplificar la comunicación para acompañar una demanda en aumento. Hoy el escenario es otro. En un mercado que deja de crecer solo, el desafío pasa por entender mejor a las personas: cómo cambian sus etapas de vida, cómo reorganizan sus prioridades y dónde siguen existiendo oportunidades reales de crecimiento”, explicó Wendy Mendez Casariego, Account Manager en IUU Qualitative de Ipsos Argentina.
Pese a estos cambios, las aspiraciones tradicionales permanecen vigentes entre las nuevas generaciones. Según el reporte, el 70 % de los integrantes de la Generación Z espera conseguir un empleo estable, el 62 % desea convertirse en padre o madre, el 55 % aspira a casarse o formar una unión civil y la mitad espera ser propietaria de una vivienda.
El informe también identifica nuevas oportunidades de mercado vinculadas al envejecimiento de la población, el aumento de hogares sin hijos, el mayor peso económico de los consumidores mayores y la creciente importancia de las mascotas dentro de las familias.
“El crecimiento por demografía se terminó. Y eso obliga a las marcas a asumir que empieza otra etapa: una en la que ya no alcanza con hacer más de lo mismo para llegar a más gente. Prepararse para lo que viene implica cambiar la mirada, leer mejor las nuevas etapas de vida, entender tensiones cada vez más complejas y, sobre todo, ser más humanos. Porque el crecimiento futuro va a depender menos del volumen y más de la sensibilidad, la empatía y la inteligencia con la que se interprete a los consumidores”, concluyó Mendez Casariego.