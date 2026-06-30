Edicion Mensual

Edición E&N 318: Líderes exportadores 2026

En esta edición ponemos el foco en dos de los sectores que hoy sostienen la transformación económica de Centroamérica. Presentamos el especial Líderes Exportadores de Centroamérica 2026, un recorrido por más de 125 empresas que están llevando la producción regional a los mercados más exigentes del mundo. Además, en exclusiva, presentamos el Ranking de Grupos Bancarios de Centroamérica, que analiza cómo evoluciona el mapa financiero de la región en un contexto de consolidación, innovación y nuevos capitales. Se trata de un sector que administra en conjunto activos cercanos a los US$230.000 millones. En esta edición, también encontrarán análisis, tendencias y casos de negocio que explican hacia dónde avanza la economía centroamericana. Los invitamos a leer la edición digital completa.