Liberty Networks busca reducir la brecha tecnológica en Honduras

Por E&N Brand Lab

Liberty Networks, proveedor de conectividad empresarial e infraestructura digital en América Latina y el Caribe, refuerza su compromiso para impulsar el desarrollo tecnológico de Honduras a partir de un acuerdo de colaboración estratégica que Liberty Latin America (LLA) ha establecido con Amazon Web Services (AWS).

Liberty Networks, parte de Liberty Latin America, presenta a sus clientes en Honduras las tendencias que están transformando la conectividad, así como los beneficios que trae consigo la adopción de la nube, la inteligencia artificial y la modernización de las soluciones de tecnología de la información y la comunicación (ICT, por sus siglas en inglés) en el país.

Estas iniciativas permiten mantener conversaciones profundas con líderes empresariales, responsables de la toma de decisiones y equipos tecnológicos, para abordar los principales retos a los que se enfrentan las organizaciones en su camino hacia la modernización digital. A medida que, cada vez más, las empresas dependen de su tecnología para trabajar sin interrupciones, mantenerse a salvo de los ciberataques y facilitar un crecimiento a un ritmo acelerado, Liberty Networks está preparada para ayudar a las empresas a identificar oportunidades concretas que les permitan avanzar en sus procesos de digitalización.

Para muchas empresas, construir esa infraestructura por cuenta propia resulta costoso y complejo. Gracias al acuerdo entre LLA y AWS, como proveedor de preferencia de servicios en la nube, Liberty Networks puede ofrecer una alternativa concreta en Honduras: acceso a una infraestructura de primer nivel sin que las empresas tengan que invertir directamente en ella.

Entre los beneficios concretos que esto representa para las empresas del mercado local están:

· Conexiones más rápidas y estables.

· Acceso más fácil a la nube y a inteligencia artificial

· Mayor protección frente a ciberataques

· Soluciones ICT integrales, conectividad, nube, centros de datos y seguridad

Honduras se suma así a una estrategia más amplia que Liberty Networks viene desarrollando en toda América Latina y el Caribe, conversando directamente con empresas y equipos de tecnología para entender sus necesidades y acompañarlas en este proceso de modernización.

"Las empresas hondureñas están evolucionando rápidamente sus estrategias tecnológicas y requieren aliados que comprendan tanto sus retos de negocio como sus necesidades de infraestructura, seguridad y escalabilidad. Nuestro acuerdo con AWS nos permite acercarnos más a nuestros clientes y acompañarlos con soluciones ICT que impulsen su transformación digital, de manera más simple y accesible", señaló Juan Barahona, Country Manager de Liberty Networks Honduras.

Liberty Networks continúa trabajando para acercar estas capacidades al mercado local, como parte de la estrategia de Liberty Latin America de fortalecer la infraestructura digital en toda la región, reafirmando su compromiso de acompañar a las empresas hondureñas en su evolución digital, ofreciendo soluciones diseñadas para responder a las demandas actuales y futuras del mercado.