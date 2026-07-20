Guatemala prevé llegada de 78.000 turistas salvadoreños durante Fiestas Agostinas

La cifra mantiene un comportamiento similar al observado en años anteriores, cuando en 2024 ingresaron 78.047 turistas salvadoreños y en 2025 la cantidad aumentó a 78.576 visitantes.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) proyecta la llegada de 78.000 visitantes extranjeros durante las Fiestas Agostinas 2026, una de las temporadas de mayor intercambio turístico entre Guatemala y El Salvador.

La expectativa busca consolidar la tendencia de crecimiento registrada en los últimos años y fortalecer la actividad económica vinculada al turismo regional, especialmente con el país vecino, una de las naciones que más turismo representa para Guatemala.



Las autoridades destacaron que las Fiestas Agostinas representan uno de los períodos con mayor movimiento de viajeros provenientes de El Salvador, mercado considerado estratégico para el turismo guatemalteco por la cercanía geográfica, la conectividad y los vínculos históricos entre ambos países.

Como parte de la estrategia para incentivar la llegada de visitantes, el INGUAT impulsa campañas de promoción internacional dirigidas al mercado salvadoreño, destacando la diversidad de destinos, la riqueza cultural, la gastronomía, la naturaleza y el turismo religioso que ofrece Guatemala.

Asimismo, la institución señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer el posicionamiento del país como uno de los principales destinos turísticos de Centroamérica y dinamizar la economía local durante una de las temporadas vacacionales con mayor afluencia de visitantes.

El INGUAT resaltó que el incremento sostenido en la llegada de visitantes favorece la actividad económica de hoteles, restaurantes, operadores turísticos, comercios y otros prestadores de servicios, además de generar oportunidades para las comunidades que forman parte de la cadena de valor del turismo.

Con información de AGN