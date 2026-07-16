Glued supera los US$100 millones en ventas digitales gestionadas para marcas internacionales

La compañía fundada por Andrés Esquivel se posiciona como un socio estratégico para empresas globales al combinar experiencia de usuario, optimización de conversiones, tecnología y analítica para acelerar el crecimiento de sus negocios.

Por E&N Brand Lab para Glued Glued, una firma especializada en estrategia digital, experiencia de usuario (UX), optimización de conversión (CRO) y diseño de productos digitales, que desde El Salvador trabaja con empresas internacionales para mejorar el desempeño de sus plataformas digitales y acelerar sus resultados comerciales. En un mercado donde abundan agencias creativas y empresas enfocadas exclusivamente en el desarrollo tecnológico, Glued ha construido un modelo propio que combina estrategia digital, tecnología, experiencia de usuario (UX), optimización de la tasa de conversión (CRO) y analítica bajo una sola metodología. Este enfoque le ha permitido convertirse en un socio estratégico para organizaciones que buscan acelerar su crecimiento mediante decisiones digitales respaldadas por datos y orientadas al negocio, más allá del desarrollo de un sitio web o una aplicación. Glued, fue fundada por el salvadoreño Andrés Esquivel, ha trabajado con más de 400 empresas en América y Europa, desarrollando plataformas digitales que hoy soportan operaciones comerciales para compañías líderes en sectores como consumo masivo, salud, banca, tecnología y comercio electrónico. Mientras muchas empresas aún consideran que el diseño digital se limita a la apariencia de un sitio web, una compañía salvadoreña está demostrando que la experiencia del usuario se ha convertido en uno de los factores más determinantes para el crecimiento de un negocio. En menos de tres años de operación, la compañía ha registrado un crecimiento acelerado, consolidando su presencia en el mercado y reflejando la rápida adopción de sus soluciones por parte de sus clientes. Ha colaborado con más de 400 empresas, desarrollando experiencias digitales para marcas de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Brasil, Colombia y Europa. Entre ellas destacan Nestlé Global, Pfizer, Vital Proteins, AeroPress, Obagi y Solawave, organizaciones que operan en algunos de los mercados más competitivos del mundo. Pero el dato que mejor resume la magnitud de su trabajo va más allá de la cantidad de clientes. Actualmente, más de US$100 millones en ingresos han transitado por ecosistemas digitales cuya estrategia, experiencia de usuario, tecnología y optimización han sido lideradas por Glued. Es decir, son ventas que han transitado por ecosistemas digitales en los que la empresa ha tenido participación directa en la estrategia, la experiencia de usuario y la optimización del rendimiento.

Este modelo ha llevado a que empresas de mercados altamente competitivos, particularmente de Estados Unidos, Canadá y Europa, elijan trabajar con Glued para liderar iniciativas estratégicas de crecimiento digital. Más allá de desarrollar tecnología, la compañía acompaña a sus clientes en la definición de estrategias que buscan mejorar la experiencia de los usuarios, incrementar las conversiones y generar resultados medibles para el negocio.