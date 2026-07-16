Glued supera los US$100 millones en ventas digitales gestionadas para marcas internacionales

Por E&N Brand Lab para Glued
Glued, una firma especializada en estrategia digital, experiencia de usuario (UX), optimización de conversión (CRO) y diseño de productos digitales, que desde El Salvador trabaja con empresas internacionales para mejorar el desempeño de sus plataformas digitales y acelerar sus resultados comerciales.
En un mercado donde abundan agencias creativas y empresas enfocadas exclusivamente en el desarrollo tecnológico, Glued ha construido un modelo propio que combina estrategia digital, tecnología, experiencia de usuario (UX), optimización de la tasa de conversión (CRO) y analítica bajo una sola metodología.
Este enfoque le ha permitido convertirse en un socio estratégico para organizaciones que buscan acelerar su crecimiento mediante decisiones digitales respaldadas por datos y orientadas al negocio, más allá del desarrollo de un sitio web o una aplicación.
Glued, fue fundada por el salvadoreño Andrés Esquivel, ha trabajado con más de 400 empresas en América y Europa, desarrollando plataformas digitales que hoy soportan operaciones comerciales para compañías líderes en sectores como consumo masivo, salud, banca, tecnología y comercio electrónico.
Mientras muchas empresas aún consideran que el diseño digital se limita a la apariencia de un sitio web, una compañía salvadoreña está demostrando que la experiencia del usuario se ha convertido en uno de los factores más determinantes para el crecimiento de un negocio.
En menos de tres años de operación, la compañía ha registrado un crecimiento acelerado, consolidando su presencia en el mercado y reflejando la rápida adopción de sus soluciones por parte de sus clientes. Ha colaborado con más de 400 empresas, desarrollando experiencias digitales para marcas de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Brasil, Colombia y Europa. Entre ellas destacan Nestlé Global, Pfizer, Vital Proteins, AeroPress, Obagi y Solawave, organizaciones que operan en algunos de los mercados más competitivos del mundo. Pero el dato que mejor resume la magnitud de su trabajo va más allá de la cantidad de clientes.
Actualmente, más de US$100 millones en ingresos han transitado por ecosistemas digitales cuya estrategia, experiencia de usuario, tecnología y optimización han sido lideradas por Glued. Es decir, son ventas que han transitado por ecosistemas digitales en los que la empresa ha tenido participación directa en la estrategia, la experiencia de usuario y la optimización del rendimiento.
Este modelo ha llevado a que empresas de mercados altamente competitivos, particularmente de Estados Unidos, Canadá y Europa, elijan trabajar con Glued para liderar iniciativas estratégicas de crecimiento digital. Más allá de desarrollar tecnología, la compañía acompaña a sus clientes en la definición de estrategias que buscan mejorar la experiencia de los usuarios, incrementar las conversiones y generar resultados medibles para el negocio.
Para Andrés Esquivel, fundador de la compañía, esta cifra refleja un cambio importante en la forma en que las organizaciones entienden el valor del diseño.
El crecimiento de la empresa también ha sido impulsado por la incorporación de Brock Hamilton como socio y líder de operaciones. Junto a Esquivel, ambos han consolidado un modelo de negocio que combina visión estratégica, excelencia operativa y una apuesta por demostrar que el talento latinoamericano puede competir al más alto nivel en la economía digital global.
"Hoy el diseño dejó de ser únicamente una disciplina estética. Cada decisión dentro de una plataforma digital impacta la experiencia del usuario y, por lo tanto, los resultados del negocio. Nuestro trabajo consiste en construir experiencias que permitan a las empresas crecer.", afirmó Andrés.
Esa filosofía ha llevado a Glued a consolidar una metodología basada en la integración de datos, comportamiento del usuario, diseño estratégico y optimización continua, permitiendo que sus clientes registren, en promedio, un incremento del 109 % en ventas dentro de los proyectos en los que implementan procesos de optimización de conversión.
Lejos de enfocarse únicamente en la creación de sitios web, la compañía trabaja sobre uno de los principales desafíos del comercio digital moderno: convertir tráfico en resultados de negocio.
"La diferencia no está en desarrollar una plataforma digital, sino en construir un activo estratégico para una empresa. Nuestro objetivo siempre ha sido que cada decisión, desde la estrategia y la experiencia del usuario hasta la tecnología que la soporta, tenga un impacto medible en los resultados del negocio", explicó Andrés.
El alcance de Glued también refleja la creciente internacionalización del talento salvadoreño. Actualmente, la empresa desarrolla proyectos para organizaciones de sectores como eCommerce, fintech, healthcare, banca, bienes raíces, construcción y software como servicio (SaaS), demostrando que desde El Salvador es posible competir en industrias altamente especializadas.
Este crecimiento ha permitido consolidar un equipo multidisciplinario integrado por profesionales salvadoreños que colaboran diariamente con organizaciones de distintos países, aprovechando un modelo de trabajo global donde la ubicación geográfica deja de ser un factor determinante.
Lo que comenzó como la visión de un emprendedor salvadoreño hoy se proyecta como una empresa con una valuación de varios millones de dólares, resultado de un crecimiento sostenido y de la confianza que organizaciones internacionales han depositado en su modelo de negocio. Más que un indicador financiero, esta evolución refleja el potencial de las empresas salvadoreñas para competir globalmente desde una propuesta de alto valor agregado.
La empresa proyecta continuar fortaleciendo su presencia internacional, impulsando proyectos para nuevos mercados y consolidando relaciones con compañías que buscan acelerar su transformación digital mediante experiencias centradas en el usuario.
Andrés reconoce que, además de la disciplina y la búsqueda constante de la excelencia, su liderazgo está profundamente influenciado por sus convicciones personales y su fe, principios que —asegura— han guiado el crecimiento de la empresa desde sus inicios.
Más allá de sus indicadores de crecimiento, la visión de Glued responde a un propósito claro: demostrar que el talento creativo y estratégico no tiene fronteras.
Su misión consiste en cerrar la brecha entre el talento de clase mundial que existe en Latinoamérica y las marcas globales que requieren ese conocimiento para seguir creciendo.
Cómo resume su visión corporativa: "Queremos construir un mundo donde las oportunidades encuentren a las personas por lo que son capaces de hacer y no por el lugar donde nacieron."
En un contexto donde las empresas compiten cada vez más por ofrecer mejores experiencias digitales, casos como el de Glued reflejan cómo una firma nacida en El Salvador está logrando posicionarse como un socio estratégico para organizaciones internacionales, demostrando que la innovación, el diseño y la tecnología pueden convertirse en motores de crecimiento económico cuando se enfocan en generar resultados medibles.
Para más información sobre Glued y sus soluciones en estrategia digital, UX, CRO y diseño de productos digitales, visite www.getGlued.co