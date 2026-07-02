Trayectoria, innovación y conocimiento de los mercados, los pilares que consolidan el crecimiento de Grupo LAFISE

Respaldado por más de cuatro décadas de historia, Grupo LAFISE acelera su apuesta por la transformación digital y consolida su presencia en Centroamérica y el Caribe reforzando el fuerte vínculo de cercanía que ha centrado en sus clientes.

Por E&N Brand Lab para Grupo LAFISE Durante más de cuatro décadas, Grupo LAFISE se ha consolidado como un referente del sistema bancario regional gracias al sustento de una cultura basada en visión, integridad, solidez, innovación y un enfoque centrado en el cliente, cinco pilares que han estado presentes desde sus inicios y que se reflejan en cada decisión e interacción con sus clientes, aliados y colaboradores. El crecimiento del Grupo ha sido impulsado por una visión estratégica enfocada en el largo plazo, sustentada en la diversificación regional, la innovación constante y la confianza que ha construido con sus clientes a través de su historia. La institución ha sabido evolucionar junto a los mercados en los que tiene operaciones, fortaleciendo su oferta financiera y desarrollando soluciones que impulsan y facilitan el comercio, la inversión y el desarrollo empresarial. En la actualidad, Grupo LAFISE ya no solo busca crecer en tamaño, sino transformar la manera en la que las personas y las empresas viven la experiencia financiera, y tiene como objetivo ser el grupo financiero que mejor conoce a sus clientes, anticipa sus necesidades y contribuye activamente al desarrollo económico de Centroamérica y el Caribe.

COLABORADORES DE ALTA CONFIANZA

Todos los colaboradores de Grupo LAFISE construyen relaciones de confianza con sus clientes y hay un firme compromiso de impulsarlos. Es así como la institución se enfoca en desarrollarlos y darles oportunidades de crecimiento como prioridad estratégica. Paralelamente, mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad, la inclusión financiera y el apoyo a los sectores productivos que impulsan el crecimiento económico. “Creemos que la banca debe ser un facilitador del desarrollo y un aliado estratégico para las empresas, las familias y las comunidades que contribuyen al progreso de nuestra región”, añaden desde el Grupo.

VISIÓN REGIONAL, VALOR COMPARTIDO

La presencia regional de Grupo LAFISE le permite participar en economías con dinámicas complementarias y distintas oportunidades de crecimiento, plazas en las que observan mayor demanda por soluciones financieras más ágiles, especializadas y cercanas al cliente. Más allá de los resultados individuales, la entidad ve un enorme potencial en la integración económica de Centroamérica y el Caribe, por lo que mantiene su respaldo mediante el financiamiento empresarial, el impulso a los negocios sin fronteras, el papel como catalizador de las remesas, el impulso a los pagos digitales y las iniciativas de inclusión financiera que representan grandes oportunidades para la próxima década. Esta visión de integración se complementa con una plataforma que abraza la sostenibilidad y la innovación financiera, todo manteniendo siempre una visión de largo plazo. Grupo LAFISE trabaja sobre la base de que el éxito de una institución financiera está ligado al bienestar de las comunidades donde opera. Por eso busca generar impactos más allá de los resultados financieros, promoviendo la inclusión, apoyando a los sectores productivos, creando oportunidades que contribuyan al desarrollo económico y social de la región y consolidándose como socio estratégico para quienes invierten, producen y generan empleo en Centroamérica y el Caribe.

AGILIDAD DE STARTUP

El grupo financiero ha sabido adecuarse a los retos de un mundo más competitivo y opera con la perspectiva emprendedora de una startup, manteniendo procesos de agilidad para adaptarse, el fomento de la curiosidad para innovar y la ambición para seguir creciendo. Es así como su foco de prioridades estratégicas es claro: profundizar su transformación digital, fortalecer la integración regional, acelerar el crecimiento rentable de sus negocios y seguir elevando la experiencia del cliente. Es por ello que continúa fortaleciendo sus capacidades tecnológicas, ampliando el portafolio de soluciones y potenciando las sinergias entre los diferentes mercados para ofrecer una experiencia homogénea, eficiente y de alto valor agregado. “Queremos que un cliente LAFISE encuentre el mismo nivel de servicio, confianza y soluciones innovadoras en cualquiera de los países donde operamos”, destacan. El futuro de la institución se guía por una profunda evolución tecnológica y por la capacidad de ofrecer soluciones financieras cada vez más ágiles, seguras y personalizadas. En ese sentido, anticipa que seguirá invirtiendo en inteligencia artificial, automatización, analítica avanzada de datos y plataformas digitales regionales que mejoren significativamente la experiencia del cliente y fortalezcan su eficiencia operativa. La tecnología, sostienen, “debe permitirnos dedicar más tiempo a lo que genera verdadero valor: comprender mejor a los clientes y acompañarlos en sus decisiones más importantes”. Destaca también que, en paralelo a su importante apuesta tecnológica, el grupo tiene claro que su principal diferenciador son las personas que forman parte de la institución. Es por eso que, mientras continúa explorando nuevos horizontes y refuerza su oferta, consolida y profundiza su presencia en los mercados donde ya opera, lo hace pero sin perder la mística de trabajo cimentado en los valores desde sus orígenes.

OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO HACIA EL FUTURO

Grupo LAFISE avanza en su estrategia de transformación digital a partir de acciones en dos planos: en el tecnológico y el cultural. En el tecnológico se apalanca gracias a un plan de inversión sostenida en plataformas digitales, automatización y ciberseguridad, de modo que el cliente reciba un servicio ágil y seguro por cualquier canal. En el plano cultural, definido como el más exigente, LAFISE está transformando la forma de trabajar y desarrollando talento especializado. “La tecnología habilita, pero son las personas y la organización quienes finalmente entregan la experiencia al cliente. La tecnología puede adquirirse; construir una cultura de innovación, adaptabilidad y excelencia requiere liderazgo, disciplina e intencionalidad”, destacan desde el grupo financiero. Su obejtivo es lograr que cada colaborador adopte la transformación digital, no significa perder la esencia, sino encontrar nuevas maneras de servir mejor, colaborar más y generar mayor valor para sus clientes.

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