IFC y Banco Aliado forman un asocio para impulsar a pymes en Panamá

Por revistaeyn.com

La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, y Banco Aliado anunciaron una alianza estratégica para impulsar el financiamiento del comercio en Panamá, brindando a las empresas locales el apoyo necesario para importar y exportar bienes y servicios.

Como parte del acuerdo, IFC otorgará una línea de crédito de hasta US$30 millones para respaldar la cartera de operaciones de comercio exterior de Banco Aliado, el tercer banco de capitales panameños por tamaño de activos y patrimonio.

Este financiamiento permitirá ampliar el acceso a recursos para los clientes de la entidad, incluyendo pequeñas y medianas empresas (pymes).

“Esta alianza con IFC es un hito muy relevante ya que nos ayuda a incorporar en nuestro programa de financiamiento atención a mercados relevantes en Panamá y la región latinoamericana”, dijo Gustavo Eisenmann, presidente ejecutivo y gerente general de Banco Aliado.

“Nos enorgullece unir esfuerzos con Banco Aliado, una institución de referencia en Panamá, para dinamizar el comercio exterior, fortalecer a las pymes y generar más oportunidades de empleo en el país”, afirmó Ivana Fernandes Duarte, gerente regional de IFC para Centroamérica.

A través de esta asociación, Banco Aliado se incorpora como el miembro más reciente del Programa Global para el Financiamiento del Comercio (GTFP, por sus siglas en inglés) de IFC, diseñado para mitigar riesgos en mercados emergentes mediante garantías en transacciones relacionadas con el comercio.