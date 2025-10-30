R2 recibe inversión estratégica de Ant International para ampliar acceso al crédito de las pymes

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com
Persiguiendo la misión de apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), R2 logra una nueva inversión que le permitirá acercar créditos a este sector en Latinoamérica.
Este 30 de octubre de 2025, la compañía comunicó que Ant International, un proveedor mundial de pagos digitales, digitalización y tecnología financiera, inyectó capital a su operación.
La inversión estratégica, además de la inyección de capital primario por parte de Ant International, combina las fortalezas de ambas compañías para avanzar en una visión compartida de impulsar el crecimiento inclusivo a través de tecnologías digitales innovadoras y confiables.
La asociación también permitirá a R2 acceder a soluciones tecnológicas innovadoras de los servicios de crédito de Ant International, como su motor de crédito global, que ayuda a las instituciones financieras, fintechs y otros prestamistas calificados a tomar decisiones crediticias con mayor eficiencia, precisión y velocidad.
R2 es una fintech que provee estructura financiera a otras aplicaciones con el objetivo de apoyar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en grandes mercados de Latinoamérica como México, Colombia y Chile.
Fundada por los centroamericanos Roger Larach y Roger Terán, permite a las plataformas digitales ofrecer soluciones de financiación de forma rápida y segura a través de una experiencia de marca blanca de extremo a extremo basada en API.
Es decir, permite a los comerciantes acceder fácilmente al capital a través de sus plataformas digitales existentes, como sistemas de punto de venta, procesadores de pagos, mercados y soluciones de comercio electrónico.
Por su parte, Ant International, un actor líder en tecnología financiera a nivel mundial, tiene fortalezas complementarias en financiamiento inclusivo a través de su unidad Global Credit Services, que lanzó soluciones de capital de trabajo para pymes en Brasil a principios de este año.
"Asociarse con Ant International es un paso decisivo en el viaje de R2", dijo Larach, cofundador y director ejecutivo de R2. "Juntos, combinaremos la gestión de riesgos de clase mundial, la suscripción impulsada por IA y el capital para brindar crédito inclusivo a escala, empoderando a millones de pequeñas y microempresas mientras nos mantenemos fieles a nuestra misión de hacer que el acceso a la financiación sea sin fricciones en el punto de necesidad".
R2 se fundó en 2020 y opera en México, Chile, Colombia, Perú y Brasil. La compañía es pionera en su innovador modelo de financiamiento basado en ingresos a través de los principales socios de plataformas digitales en la región como inDrive, Uber Eats, Rappi, Haulmer y PayU.
En una conversación con E&N, afirmaron que decidieron lanzarse con este modelo, porque -en 2020- observaron que, así como creció el interés por el uso de la tecnología para compras en línea, hubo una explosión en el uso de las plataformas digitales como Rappi, PayPal, entre otras. “Cuando empezamos a ver esto, dijimos: hay una gran revolución ocurriendo en Latinoamérica”.
Actualmente ha beneficiado a más de 100.000 Pymes en LATAM, donde se estima que solo el 13 % de la demanda de crédito de las Pymes es satisfecha actualmente por bancos y fintechs1.
"R2 ha sido clara en su misión e impulso para apoyar a las pymes, la columna vertebral de la economía de LATAM, desde el primer día, respaldado por el profundo conocimiento de sus fundadores de las dificultades que enfrentan las pequeñas empresas y una fuerte creencia en superar estos desafíos con un enfoque digital", dijo Quan Yu, Gerente General de Servicios de Crédito Global de Ant International.