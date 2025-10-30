R2 recibe inversión estratégica de Ant International para ampliar acceso al crédito de las pymes

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com

Persiguiendo la misión de apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), R2 logra una nueva inversión que le permitirá acercar créditos a este sector en Latinoamérica.

Este 30 de octubre de 2025, la compañía comunicó que Ant International, un proveedor mundial de pagos digitales, digitalización y tecnología financiera, inyectó capital a su operación.

La inversión estratégica, además de la inyección de capital primario por parte de Ant International, combina las fortalezas de ambas compañías para avanzar en una visión compartida de impulsar el crecimiento inclusivo a través de tecnologías digitales innovadoras y confiables.

La asociación también permitirá a R2 acceder a soluciones tecnológicas innovadoras de los servicios de crédito de Ant International, como su motor de crédito global, que ayuda a las instituciones financieras, fintechs y otros prestamistas calificados a tomar decisiones crediticias con mayor eficiencia, precisión y velocidad.

R2 es una fintech que provee estructura financiera a otras aplicaciones con el objetivo de apoyar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en grandes mercados de Latinoamérica como México, Colombia y Chile.

Fundada por los centroamericanos Roger Larach y Roger Terán, permite a las plataformas digitales ofrecer soluciones de financiación de forma rápida y segura a través de una experiencia de marca blanca de extremo a extremo basada en API.

Es decir, permite a los comerciantes acceder fácilmente al capital a través de sus plataformas digitales existentes, como sistemas de punto de venta, procesadores de pagos, mercados y soluciones de comercio electrónico.