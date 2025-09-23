Invierten US$415 millones en Banco Industrial para impulsar finanzas verdes en Guatemala

Por revistaeyn.com
La Corporación Financiera Internacional (IFC), la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) y FinDev Canada anunciaron una inversión por US$415 millones en Banco Industrial, S.A. en Guatemala.
El proyecto tiene como objetivo fomentar las finanzas verdes, promover créditos para viviendas sostenibles y apoyar a pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el país centroamericano.
Estructurado y liderado por IFC, el paquete de financiamiento —que combina US$190 millones de IFC, US$150 millones de JICA y US$75 millones de FinDev Canada—le permitirá a Banco Industrial atender de forma integral diversos retos de desarrollo. En primer lugar, se apoyarán iniciativas sostenibles, incluyendo edificios sostenibles y proyectos de agricultura climáticamente inteligente.
Además, contribuirá a reducir el déficit habitacional en Guatemala, con énfasis en la llamada “economía plateada”, sector que comprende en las personas mayores a 50 años. Por último, este financiamiento también apoyará a las PYMES guatemaltecas, con foco en aquellas lideradas por mujeres.
“El cierre de esta operación de financiamiento representa enormes oportunidades para cientos de empresas y empresarios, a quienes canalizaremos estos fondos para hacer realidad sus sueños y, al mismo tiempo, apoyar el desarrollo de nuestro país”, indicó Luis Fernando Prado Ortiz, gerente de División Banca Corporativa & Internacional de Banco Industrial.
“Estamos orgullosos de reforzar nuestra alianza estratégica con Banco Industrial en Guatemala”, señaló Vittorio Di Bello, director del Grupo de Instituciones Financieras para América Latina y el Caribe de IFC, institución que forma parte del Grupo Banco Mundial.
De acuerdo con Ken Kubokura, representante residente de JICA en Guatemala, “las PYMES juegan un papel muy importante en la economía de los países, especialmente porque promueven la creación del empleo nacional, contribuyen con la reducción de la pobreza, el crecimiento y la transformación económica”, antes de añadir que esta operación “busca fortalecer el acceso financiero para las PYMES en Guatemala poniendo el enfoque de género, con la finalidad de fomentar a las empresas privadas en su crecimiento.
“Nos enorgullece asociarnos con IFC y JICA para ayudar a Banco Industrial a fortalecer su capacidad de ofrecer productos sostenibles en un país que está en la primera línea del cambio climático. Esta alianza refleja nuestro compromiso compartido de apoyar el desarrollo a largo plazo y amplificar el impacto en toda Guatemala”, dijo Paulo Martelli, vicepresidente y director de Inversiones de FinDev Canada.
El Banco Mundial categoriza a Guatemala como uno de los países más afectados por eventos climáticos extremos, como inundaciones, huracanes y terremotos. Estos fenómenos exacerban los desafíos para los agricultores, incrementando la pobreza y la emigración, por lo que resulta prioritario adaptar sus prácticas e infraestructura con un enfoque de resiliencia.
Asimismo, Guatemala enfrenta un importante déficit de vivienda debido a los obstáculos que enfrenta el sector inmobiliario para seguir el ritmo de la rápida urbanización. Para abordar esta brecha, se necesita un mayor apoyo financiero para ampliar tanto la construcción de nuevas viviendas como las opciones de financiación hipotecaria. Hay unos 3.3 millones de hogares en el territorio, de los cuales aproximadamente 2.2 millones (alrededor del 76 %) carecen de acceso a viviendas de calidad.
En el país existen cerca de 370.000 PYMES, que representan un 40 % del PIB y un 77 % del empleo total. Sin embargo, la limitada disponibilidad de crédito, que afecta desproporcionadamente a las mujeres, limita su competitividad y crecimiento.
La relación entre IFC y Banco Industrial, el grupo bancario más grande de Guatemala, comenzó en 2006. Desde entonces, el brazo para el sector privado del Grupo Banco Mundial ha respaldado a Banco Industrial a través de inversiones en diversos productos y segmentos, como préstamos con enfoque de género, PYMES y financiamiento climático.