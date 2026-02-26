'China necesita mucho a Panamá', afirma Mulino ante amenazas por los puertos

Centroamérica & Mundo

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, aseguró el pasado 30 de enero que China adoptará "todas las medidas necesarias" para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas.

Por Agencia EFE El presidente panameño, José Raúl Mulino, afirmó que China "necesita mucho a Panamá", al ser cuestionado sobre las medidas de retaliación que prepararía Pekín por la anulación de la concesión de dos puertos cercanos al Canal interoceánico al conglomerado chino CK Hutchison. "Todo lo que esa gente (China) produce pasa por el Canal. Y mucho de lo que esa gente vende, lo venden a través de la Zona Libre de Colón. Y todo el gas que les llega pasa por el canal de Panamá. Cuidado, que nos necesitan ellos más que nosotros a ellos", declaró Mulino durante su conferencia semanal de prensa.

El pasado 29 de enero la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company.