BCIE aprobó US$35 millones a Banco Industrial para MIPYMES guatemaltecas

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un desembolso por US$35 millones a Banco Industrial (BI) con el objetivo de apoyar con capital de trabajo a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) guatemaltecas, facilitando su acceso a financiamiento en condiciones competitivas para impulsar su crecimiento y sostenibilidad.

Los recursos serán intermediados por Banco Industrial, que los canalizará mediante créditos a empresarios con hasta 100 empleados, así como a personas con iniciativas productivas que buscan mejorar su competitividad.

Este financiamiento permitirá a los beneficiarios dinamizar sus actividades, incrementar su desarrollo, fortalecer su flujo de caja y generar nuevas oportunidades de empleo, contribuyendo a la reactivación económica del país.

Desde 1998, Banco Industrial mantiene una línea global de crédito con el BCIE, que a lo largo de los años ha financiado al comercio exterior, sectores productivos estratégicos y, de manera especial, al segmento MIPYME.