Aurora Zeas: La reina de las abejas en Nicaragua

A partir de ese momento ha vivido retos, desde falta de financiamiento hasta crisis y reorganización por la pandemia del Covid-19. “Nosotros comenzamos a hacer exportaciones en el 2017 e íbamos creciendo muy bien. Pero, con la pandemia me tocó despachar personal y reestructurar... Arrancamos después , en 2021, perdimos certificaciones, permisos de exportación, pero estamos de regreso con los permisos renovados y viendo nuevos mercados (como Panamá y Estados Unidos)”, apunta.

Lo que empezó como pasatiempo, ahora es todo un proyecto. Aurora Zeas recuerda que su negocio inició (en 2003) con unas “colmenas que le ofrecieron a mi papá, muy baratas”. Sin embargo, no fue hasta 2011 cuando -como familia- regresaron a ese pasatiempo, pero formalizados. Constituyeron la empresa Zeas Apícola y “dije: ‘me voy a hacer cargo. Esta la desarrollo yo’ y mi familia estuvo de acuerdo”, comenta.

Aurora es fiel creyente que, si uno tiene una idea de negocio o producto, lo primero que hay que hacer es probarlo con los cercanos. “Por ejemplo, se me ocurre una pasta y que mi familia me dice que está riquísima, entonces comienzo a hacerla, a llevarla al trabajo, empiezo a venderla para que para que nos den retroalimentación. Luego hay que analizar el mercado, los precios y ver si hay oportunidad... Invito a que empiecen desde sus tiempos libres”, apunta.

El último producto que lanzó es el sachet de miel (14 gramos). Este producto, que ahora es muy buscado por mamás, le tomó ocho años lanzarlo, “entre lo que lo patenté y concreté”, comenta la empresaria nicaragüense. La miel no es todo en su negocio. La firma cuenta con un portafolio de 18 productos entre ellos una línea medicinal y una cosmética.

Aurora es visionaria y determinada. “Siempre veo opciones, no me quedo quieta, me gusta mucho organizar mi tiempo y tratar de organizarme con prioridades e ir avanzando”.

Igualmente, asegura que el ser emprendedora, aunque traiga retos, le ha permitido ser “una madre presente”.