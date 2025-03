Nayely Moreno: Amante de la agroindustria y referente en chocolatería sostenible

El camino no fue fácil. Entre 2017 y 2018, al darse cuenta de que vender el grano sostenible no era rentable, inició un proceso de capacitación en fermentación, secado y transformación del cacao. Junto a su equipo, tomó cursos con expertos de Ecuador, Italia y de otras nacionalidades para asegurar que su producto tuviera la máxima calidad.

“La pasión por el agro nace de sembrar lo que nosotros comemos” -y ¿por el chocolate? - “ Desde pequeña he comido cacao, me encanta. Nuestras abuelas hacían pinol y chocolate en polvo muy artesanal. Entonces, queríamos sentir esos aromas y dijimos vamos a trabajarlo de la mejor manera posible. Pero, enfocados en tener un producto saludable, de calidad y sostenible”, apunta.

“Comenzamos con una sola máquina y a buscar sabores que la competencia no trabajara, porque el rubro es tan pequeño que no queríamos hacer competencia, entonces nos dijimos, vamos a trabajar con las combinaciones de frutas y buscamos las que producen pequeños productores aquí en el área del Lago de Yojoa y también, vimos la oportunidad de ayudarlos”, comenta.

El crecimiento no ha estado exento de obstáculos. El financiamiento ha sido uno de los mayores retos, ya que los bancos consideran que el rubro del cacao, primero era demasiado nuevo para invertir y tiene un alto riesgo. Sin embargo, Nayely y su equipo no se dieron por vencidos y, con esfuerzo y apoyo de reconocimientos ganados, lograron adquirir maquinaria de segunda mano para mejorar su producción.

“La finca está a mi nombre y en todo yo soy la representante. No puedo decir que es porque soy mujer, solamente, pero los bancos no me daban financiamiento, definitivamente, no. Ese es uno de los mayores retos porque el rubro -dijeron- era demasiado nuevo, no con el rubro el café. Hay falta de confianza en el rubro”, apunta.