Las tres lecciones que dejó Bad Bunny para las Pymes

Por revistaeyn.com
Las pequeñas y medianas empresas pueden extraer tres aprendizajes centrales de la participación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026. Más allá de la música fue una demostración de cómo una marca personal bien construida puede consolidar identidad, generar conversación global y fortalecer vínculos emocionales con millones de personas.
Las claves son : definir con claridad su propósito, comunicar desde la autenticidad y gestionar activamente su reputación digital. En un entorno competitivo y altamente expuesto, la coherencia entre discurso y acción se convierte en el principal diferenciador.
El caso demuestra que el branding ya no es exclusivo de grandes corporaciones. Hoy, cualquier empresa que entienda su identidad, conecte emocionalmente con su audiencia y gestione estratégicamente su reputación puede construir una marca sólida y sostenible en el tiempo.
Rodrigo Durán Guzmán, académico, magíster en Comunicación Estratégica y especialista en opinión pública, indica que el caso evidencia que la construcción de marca no depende exclusivamente del tamaño o del presupuesto, sino de la coherencia y la identidad.
“Una marca sólida no se define sólo por lo que comunica, sino por la experiencia emocional que genera en su comunidad. Bad Bunny logró conectar desde su identidad cultural, sin diluir su esencia para agradar a todos”, sostiene Durán
APRENDIZAJES PARA LAS PYMES EN SU CONSTRUCCIÓN DE MARCA
Uno de los principales aprendizajes es la importancia de la autenticidad. En un escenario global como el Super Bowl, el artista mantuvo su idioma, estética y narrativa cultural, reforzando su posicionamiento sin ceder a estándares tradicionales.
“Las empresas que buscan imitar a la competencia suelen perder diferenciación. La autenticidad es hoy la ventaja competitiva más potente para una PYME que quiere destacar en mercados saturados”, afirma el académico.
El espectáculo generó debate y opiniones diversas, pero también logró instalar conversación y relevancia. En entornos digitales, la conversación - cuando es gestionada estratégicamente - puede transformarse en un activo reputacional.
“La polarización no siempre es negativa. Cuando una marca genera conversación, demuestra que está ocupando un espacio simbólico en la mente del público. Lo fundamental es gestionar adecuadamente esa conversación y entender el clima emocional de la audiencia”, explica Rodrigo Durán Guzmán.
Otro eje clave fue la reafirmación de la identidad cultural. Incorporar símbolos, lenguaje y referencias propias no solo fortaleció la marca personal del artista, sino que generó sentido de pertenencia.
“Las marcas que comprenden su identidad y la comunican con coherencia logran transformar clientes en comunidades. Y eso es un activo estratégico de largo plazo”, concluye el especialista.