Encuesta: Estadounidenses creen que Bad Bunny los representa mejor que Trump

El sondeo, realizado días después del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX protagonizado por el cantante el pasado domingo, otorga al artista un 42 % de menciones como mejor reflejo del país, frente al 39 % que se inclina por el mandatario republicano, quien ha mostrado su rechazo por la actuación del boricua.

Más estadounidenses consideran que el artista puertorriqueño Bad Bunny representa mejor a Estados Unidos que el presidente, Donald Trump, según una encuesta divulgada por Yahoo y la consultora YouGov.

Los números muestran una fuerte politización en las reacciones al espectáculo: el 78 % de los demócratas ve a Bad Bunny con buenos ojos y solo el 7 % lo rechaza. Entre los republicanos, estas cifras son prácticamente opuestas, con un 12 % a favor y un 70 % en contra.

La brecha se hace más amplia entre los votantes independientes, donde un 46 % ve a Bad Bunny como quien encarna mejor los valores de Estados Unidos, mientras solo un 27 % elige a Trump.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

Bad Bunny ha mostrado su rechazo ante las políticas migratorias de la Administración del republicano. Su elección como figura central del descanso del Super Bowl ha sido duramente criticada por Trump, que luego calificó la actuación, la primera realizada íntegramente en español en el evento deportivo, de "terrible".

"¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!", dijo el presidente en su red Truth Social.

Y añadió: "No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia".