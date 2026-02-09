Bad Bunny hace historia en los shows de medio tiempo del Super Bowl

El puertorriqueño Bad Bunny lideró este domingo el espectáculo de medio tiempo en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español. A una actuación repleta de símbolos a su Puerto Rico natal, se sumaron varios artistas como Cardi B, la colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko, David Grutman, y la actuación sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin, quienes fueron sus únicos acompañantes vocales en los minutos de espectáculo.