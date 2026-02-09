Bad Bunny hace historia en los shows de medio tiempo del Super Bowl

El puertorriqueño Bad Bunny lideró este domingo el espectáculo de medio tiempo en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español. A una actuación repleta de símbolos a su Puerto Rico natal, se sumaron varios artistas como Cardi B, la colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko, David Grutman, y la actuación sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin, quienes fueron sus únicos acompañantes vocales en los minutos de espectáculo.
El cantante puertorriqueño Bad Bunny durante su actuación en el descanso del Super Bowl en Santa Clara, California, Estados Unidos.
El cantante puertorriqueño Ricky Martín durante la colaboración con Bad Bunny en el descanso del Super Bowl en Santa Clara, California, Estados Unidos.
El puertorriqueño lideró este domingo el espectáculo de medio tiempo en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español.
Vista del público durante el concierto del cantante puertorriqueño Bad Bunny en su actuación en el descanso del Super Bowl en Santa Clara, California, Estados Unidos.
La expectativa de ver al reggaetonero puertorriqueño se transformó en asombro cuando, en su lugar, irrumpió por sorpresa la estrella estadounidense Lady Gaga. Ataviada con un impecable traje azul y escoltada por una orquesta tropical, la cantante tomó el control del espectáculo para cantar 'Die With a Smile', junto a una banda de salsa. EFE/Acoustyle
El artista prometió una gran fiesta y lo hizo. También dijo que habría muchos invitados y los hubo. Fueron innumerables: desde Cardi B, pasando por la colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko, David Grutman, hasta llegar a la Lady Gaga y Ricky Martin, quienes fueron sus únicos acompañantes vocales en los minutos de espectáculo. EFE/Acoustyle
Personas reaccionan durante la transmisión del espectáculo del cantante Bad Bunny en el Super Bowl de Estados Unidos este domingo, en San Juan (Puerto Rico). En bares, espacios al aire libre, cines y hogares, Puerto Rico se paralizó para seguir con pasión y orgullo el espectáculo de su compatriota Bad Bunny en el descanso del Super Bowl, que estuvo repleto de referencias a la cultura puertorriqueña.
A pesar de ser políticamente correcta, la actuación estuvo cargada de mensajes, como los residentes de las zonas más pobres de Puerto Rico bailando su reguetón, o los postes eléctricos que rodeaban al 'conejo malo' mientras sujetaba una bandera de su país y cantaba 'el Apagón'. EFE/ Thais Llorca
"¡Qué rico es ser latino!". Con ese grito de guerra, Bad Bunny transformó este domingo el escenario del Super Bowl en una colorida oda a Latinoamérica, con una puesta en escena cargada de referencias a su Puerto Rico natal en la que reafirmó sobre el escenario más estadounidense su dominio absoluto de la herencia hispana en Estados Unidos.EFE/ Thais Llorca