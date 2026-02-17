Empresas & Management

El Salvador activa la palanca exportadora a través del Régimen DPA

El Salvador está reforzando una de sus herramientas menos visibles pero más estratégicas para dinamizar las exportaciones: el régimen de Depósito de Perfeccionamiento Activo (DPA).

Por revistaeyn.com El Depósito de Perfeccionamiento Activo (DPA) es un esquema aduanero que permite a las empresas importar materias primas, maquinaria e insumos con exención de aranceles, siempre que sean transformados y posteriormente exportados. La reciente inauguración de una nueva compañía bajo este régimen por parte de Sanchia International, brazo productivo de Industrias Sanchia, ilustra cómo esta herramienta puede convertirse en una palanca de expansión internacional sin necesidad de operar dentro de una zona franca.

¿Por qué es relevante?

De acuerdo con la legislación salvadoreña, el DPA permite la importación temporal de mercancías libres de derechos arancelarios e impuestos, bajo la condición de que sean sometidas a un proceso industrial y luego exportadas. A diferencia de las zonas francas, este mecanismo: -Opera dentro del territorio nacional. -Está sujeto a controles aduaneros y estricta trazabilidad.

-Permite a empresas ya establecidas modernizarse sin trasladarse a un parque industrial específico. El esquema reduce costos de producción, mejora el flujo de caja y aumenta la competitividad en mercados externos. En un entorno regional donde los países compiten por atraer manufactura de mayor valor agregado, se convierte en un incentivo clave para escalar capacidad exportadora. Su relevancia se acentúa tras las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2025 a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, orientadas a dinamizar la inversión manufacturera.

Sanchia: de fabricante regional a plataforma continental

Sanchia International inauguró su complejo en San Juan Opico, consolidando una inversión cercana a US$25 millones en maquinaria, tecnología y expansión operativa. Con 28 años en el mercado salvadoreño, la empresa exporta el 70% de su producción a Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Bajo el régimen DPA, proyecta incrementar sus ventas externas en 30% y ampliar su presencia a 35 países del continente americano. El plan contempla: -Nuevas líneas de negocio, incluida la incursión en electrodomésticos. -Mayor automatización y trazabilidad productiva. -Superar los 1.000 empleos directos en el mediano plazo. Para la compañía, la autorización no representa únicamente un beneficio fiscal, sino una plataforma para integrar procesos industriales con estándares internacionales y optimizar inventarios y logística.

Impacto sectorial: el plástico como motor exportador

El caso se inserta en uno de los sectores más dinámicos de la manufactura salvadoreña. Datos del Banco Central de Reserva (BCR) indican que en 2025 las exportaciones de productos de caucho y plástico totalizaron US$518.5 millones, ubicándose como el tercer rubro de mayor desempeño manufacturero. En este contexto, el uso del DPA puede fortalecer la cadena productiva al reducir costos de importación de resinas, componentes y maquinaria especializada.

Una herramienta para diversificar exportaciones

El régimen no es marginal. Datos del Ministerio de Economía indican que, a septiembre de 2021, 81 empresas operaban bajo este esquema, generando 27.039 empleos en el país. Además del caso de Sanchia, existen antecedentes documentados en otras actividades industriales; por ejemplo, el caso práctico de Global Food Services Corporation, S.A. de C.V. analiza su aplicación fuera del modelo tradicional de parque industrial. En una economía donde las exportaciones aún dependen en gran medida de productos tradicionales y maquila, la ampliación de este régimen puede: -Incentivar mayor valor agregado local. -Atraer reinversión de empresas ya instaladas. -Reducir dependencia de esquemas concentrados en zonas francas. -Fortalecer la posición de El Salvador como hub industrial regional.

Hacia un nuevo ciclo exportador