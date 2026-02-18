Centroamérica & Mundo

Guatemala apuesta por seguridad con democracia en un momento de tensión institucional

En medio del tránsito del Estado de Sitio al Estado de Prevención, el Gobierno de Bernardo Arévalo inauguró el Foro Latinoamericano de Seguridad Democrática y Gobernanza Territorial, un espacio regional que busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado sin debilitar el Estado de derecho.

Por revistaeyn.com El Palacio Nacional de la Cultura, en Ciudad de Guatemala, fue escenario de una conversación que trasciende la agenda técnica institucional de los países de la región. Mientras el país deja atrás el Estado de Sitio y entra en un Estado de Prevención, tras un intento de desestabilización atribuido a estructuras del crimen organizado, el Gobierno de Bernardo Arévalo inauguró el Foro Latinoamericano de Seguridad Democrática y Gobernanza Territorial (Glased). No es un dato menor. Guatemala discute seguridad y democracia en un momento en que ambas han sido puestas a prueba.

El foro reúne a líderes políticos, autoridades locales, expertos internacionales y representantes de sociedad civil bajo una premisa explícita: la región necesita enfrentar al crimen organizado sin erosionar el Estado de derecho. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE La frase que marcó el tono fue del propio presidente Arévalo: “El reto de nuestro tiempo es dotar a los Estados democráticos de herramientas de seguridad que sirvan a los fundamentos democráticos y protejan efectivamente a la población”.

Seguridad sin atajos autoritarios

En un país con memoria reciente de instituciones cooptadas y con un aparato de impunidad que durante años penetró estructuras de justicia y seguridad, la discusión no es abstracta. Es política. Arévalo insistió en que la seguridad no puede convertirse en una excusa para debilitar la democracia. “Una política de seguridad autoritaria no construye democracia porque viola derechos”, subrayó. La apuesta del Ejecutivo es otra: reformas judiciales, fortalecimiento de capacidades investigativas y profesionalización policial. El dato que el Gobierno pone sobre la mesa es contundente: la tasa de homicidios en Guatemala ha bajado de 46.4 por cada 100 mil habitantes en 2009 a 17.3 en 2025. Para la administración actual, esa tendencia demuestra que es posible reducir violencia sin desmontar garantías democráticas, siempre que exista disciplina institucional, transparencia y control interno. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, complementó la visión presidencial con dos ejes rectores: “seguridad democrática con resultados medibles” y “orden con ley”. En otras palabras, eficacia sin arbitrariedad.

Recuperar el territorio, recuperar la confianza

Uno de los conceptos que atraviesa el foro es el de gobernanza territorial. No se trata solo de combatir estructuras criminales, sino de recuperar el control legítimo del territorio y fortalecer la presencia del Estado donde antes predominaban redes ilícitas. El control penitenciario —tema sensible en Centroamérica— fue señalado como condición básica para reducir la violencia. La premisa es clara: las cárceles no pueden ser centros de operación criminal ni espacios de privilegio. El foro también discute cooperación internacional. Pero el énfasis no está en la dependencia, sino en la coordinación medible y basada en evidencia. La seguridad democrática, insisten los organizadores, debe ser verificable y sostenible en el tiempo.

Una conversación regional

El encuentro no se limita a Guatemala. La participación del director de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (GI-TOC), Mark Shaw, y la designación del expresidente costarricense Carlos Alvarado como presidente del Grupo Latinoamericano y del Caribe de Seguridad y Democracia (Glacsed) dan al evento un carácter regional. Alvarado resumió el espíritu del debate: “La seguridad y la democracia no son objetivos contrapuestos; ambos son necesarios y complementarios”. La nueva plataforma regional busca articular respuestas contra el crimen organizado desde un enfoque democrático, con cooperación multinivel y políticas públicas sustentadas en evidencia.

En un continente donde la tentación autoritaria suele reaparecer cuando la violencia escala, la discusión no es menor. América Latina enfrenta el dilema de fortalecer capacidades estatales sin reproducir modelos que erosionen derechos.

Guatemala como laboratorio democrático