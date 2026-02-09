Empresas & Management

Duolingo registra un aumento del 35 % de alumnos de español tras actuación de Bad Bunny

Bad Bunny no solo cantó en español, sino que también rindió homenaje a lo largo de su espectáculo a la cultura puertorriqueña y a Latinoamérica en general.

Por Agencia EFE La plataforma de aprendizaje de idiomas Duolingo registró un incremento del 35 % con respecto a la semana anterior en los usuarios que iniciaron lecciones de español tras la actuación del artista puertorriqueño Bad Bunny en el intermedio de la Super Bowl, según anunció la plataforma. "Duolingo registró un aumento del 35 % en el número de estudiantes de español anoche", escribió la compañía en X.

La plataforma añadió un gráfico que muestra que, durante las horas previas al partido, el uso de la aplicación se mantuvo en niveles habituales -e incluso descendió ligeramente durante el inicio del encuentro de la Super Bowl-, y que se produjo un pico masivo después del espectáculo de Bad Bunny. Bad Bunny no solo cantó en español, sino que también rindió homenaje a lo largo de su espectáculo a la cultura puertorriqueña y a Latinoamérica en general. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE