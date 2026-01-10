Tecnología & Cultura Digital

La falta de talento en IA y los sistemas heredados frenan el crecimiento del sector industrial

Un estudio de GlobalLogic y HFS Research muestra que la industria aún enfrenta dificultades para integrar ese talento en modelos operativos capaces de escalar la IA y generar impacto medible.

Por revistaeyn.com GlobalLogic, empresa del Grupo Hitachi, publicó un nuevo informe, en colaboración con HFS Research, que destaca las perspectivas sobre cómo las empresas industriales están gestionando la adopción de la IA, las transiciones hacia la sostenibilidad y la transformación de la fuerza laboral. La investigación revela que, a pesar de las ambiciones de los ejecutivos, el 51 % de las organizaciones citan la falta de habilidades como la razón principal por la que las iniciativas de IA y tecnología avanzada fracasan o no rinden lo esperado.

La investigación, en la que se encuestó a más de 100 ejecutivos de alto nivel y directivos de empresas industriales con un valor superior a los US$1.000 millones en los sectores automotriz, aeronáutico, químico, energía y servicios públicos, y construcción, pone de relieve un claro desafío: aunque los líderes reconocen la urgencia de la IA, la sostenibilidad y las transformaciones del talento, una desalineación fundamental entre las prioridades actuales y las expectativas futuras está frenando la innovación.

“En la investigación descubrimos que muchos líderes industriales están tratando de implementar tecnologías avanzadas sin el talento, los marcos claros de gobernanza de la IA ni planes de transición que vinculen las presiones de eficiencia actuales con los objetivos estratégicos del futuro”, afirmó Srini Shankar, director ejecutivo de GlobalLogic.



CONCLUSIONES CLAVE DEL ESTUDIO

● La mejora de las habilidades es una nueva necesidad: mientras que el 51 % de las empresas afirman que la falta de habilidades dificulta las iniciativas de IA y tecnología avanzada, la mitad carece de programas estructurados de mejora de habilidades y el 42 % tiene dificultades para encontrar talento digital y en IA. A medida que los trabajadores experimentados se jubilan y menos candidatos nuevos acceden a puestos tradicionales, los líderes industriales recurren a la IA agencial y a la innovación impulsada por la sostenibilidad para salvar la brecha. ● Los sistemas heredados generan deuda técnica y bloquean el progreso: Casi la mitad (49 %) identifica la integración de nuevas tecnologías con los sistemas heredados como su mayor obstáculo para implementar tecnologías digitales avanzadas. ● Las prioridades se desplazan hacia la IA: Casi la mitad (46 %) de los ejecutivos da prioridad actualmente a la reducción de los costos operativos entre sus tres principales prioridades, pero las investigaciones muestran que, en dos años, la adopción de la IA y la optimización operativa ocuparán el primer lugar entre las prioridades. “Los ejecutivos de la industria deben integrar inmediatamente sus transiciones en materia de sostenibilidad, talento y tecnología tanto en la estrategia como en las operaciones diarias. Deben mostrar a la fuerza laboral actual y futura que una empresa forma parte de un futuro sostenible y basado en la tecnología, y no que reacciona ante quienes lo lideran”, destacó Josh Matthews, de HFS Research. En mercados como Colombia, este desafío resulta especialmente relevante, señaló Sebastián Bainer, Senior Vice President y Head de Latinoamérica para GlobalLogic. De acuerdo con el ejecutivo, si bien en materia de talento humano avanzado, el país se ubica entre los líderes regionales en oferta académica de posgrado en IA (según el ILIA, 2025) la industria aún enfrenta dificultades para integrar ese talento en modelos operativos capaces de escalar la IA y generar impacto medible.