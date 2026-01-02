Un futuro digital con más voces: talento femenino en STEM en América Latina

En paralelo, sectores estratégicos como banca, salud, retail, logística, educación y gobierno demandan cada vez más capacidades digitales para operar en ecosistemas interconectados y orientados a datos. Este escenario no solo abre oportunidades profesionales claras, sino que también plantea una prioridad ineludible: ampliar la participación femenina para que la innovación incorpore más miradas y represente mejor a la sociedad a la que sirve.

De acuerdo con el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, el 39% de las habilidades clave cambiarán de aquí a 2030, con un crecimiento significativo en áreas como inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad.

La transformación digital en América Latina suele medirse en cifras: el crecimiento del comercio electrónico, la expansión de la nube, la digitalización de servicios, la automatización de procesos y la incorporación acelerada de la inteligencia artificial. Todo este avance tecnológico ha sido posible gracias a un factor decisivo: el talento humano. Y en esa conversación, el talento femenino en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) e merge con cada vez fuerza como una pieza clave para el futuro productivo de la región.

Hablar de mujeres en STEM va más allá del acceso a carreras técnicas. Implica hablar de permanencia, desarrollo profesional y liderazgo.

Hoy, cada vez más mujeres están al frente de equipos, proyectos y decisiones en la economía digital, combinando habilidades técnicas con visión estratégica y aportando competencias esenciales para entornos de cambio constante: pensamiento sistémico, liderazgo colaborativo y enfoque en soluciones con impacto real.

Esta conversación también está profundamente ligada a la competitividad regional. América Latina necesita formar, atraer y actualizar talento al ritmo de la evolución tecnológica. Fortalecer las trayectorias femeninas no solo amplía la base de profesionales disponibles, sino que dinamiza la innovación, reduce brechas estructurales y disminuye la dependencia de capacidades importadas. El resultado no es únicamente más empleo, sino mayor capacidad para crear, adoptar y escalar soluciones de alto valor.

En este contexto, compañías con presencia regional y foco en servicios tecnológicos, como SONDA, han reforzado su apuesta por el talento como eje central de la transformación digital. Un ejemplo concreto es SONDA Mujeres, una iniciativa que impulsa programas de desarrollo, liderazgo y mentoría para promover entornos inclusivos y potenciar el crecimiento profesional de las mujeres dentro de la organización.

A través de este enfoque, la compañía busca fortalecer la representatividad femenina en el mundo TI y acompañar a sus colaboradoras en su proyección profesional, visibilizando además historias de mujeres líderes que hoy participan activamente en proyectos de transformación digital en distintos países de la región.

Mirar el futuro digital con más voces es reconocer que la tecnología impacta la forma en que trabajamos, aprendemos, accedemos a la salud y nos relacionamos con los servicios. Por eso, sumar más mujeres en STEM no es un gesto simbólico: es una señal de madurez del ecosistema.

Cuando se integran perspectivas diversas a lo largo de todo el ciclo de innovación –desde el diseño hasta la implementación-, la calidad de las soluciones se eleva y la transformación digital se vuelve no solo más avanzada, si no también más humana, sostenible y efectiva.