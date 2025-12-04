Escasez de talento impulsa el valor de los profesionales mayores de 50

Empresas & Management

Por revistaeyn.com La región atraviesa uno de los momentos más complejos en materia de disponibilidad de talento. Tres de cada cuatro compañías reconocen que contratar personal con las capacidades técnicas necesarias se ha convertido en una tarea desafiante, y Costa Rica no es la excepción. Datos recientes de ManpowerGroup revelan que el 71 % de los empleadores costarricenses no logra cubrir puestos clave debido a la falta de perfiles especializados. En medio de este panorama, los profesionales mayores de 50 años emergen como una alternativa estratégica para sostener la productividad y reducir las brechas laborales.

Lejos de los estigmas que los acompañaron durante años, este grupo —conocido como talento silver— aporta una mezcla de trayectoria, juicio profesional y adaptabilidad que hoy resulta difícil de sustituir. Su participación activa en procesos de actualización de competencias, sumada a su estabilidad emocional y su capacidad para transmitir conocimiento, los coloca en una posición privilegiada dentro del mercado. “El talento senior ofrece atributos imposibles de automatizar: criterio, madurez y una lectura profunda del entorno. Cada vez identificamos más personas mayores de 50 que se mantienen en formación continua y plenamente preparadas para los desafíos actuales”, destacó Scarleth Tercero Loría, gerente país de ManpowerGroup Costa Rica. Durante mucho tiempo, persistió la idea de que los trabajadores de mayor edad tenían menor afinidad con la tecnología o poca disposición al cambio. Sin embargo, los datos contradicen esos prejuicios. Según la firma, este grupo suele mostrar mayor permanencia en los puestos, compromiso con los objetivos corporativos y una destacada capacidad para orientar a equipos jóvenes en períodos de transformación acelerada.