Alta tensión entre Panamá y Hong Kong por la toma de control de los puertos

Por revistaeyn /Agencias

El detonante fue la ejecución de un fallo inapelable de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que anuló la concesión otorgada en 1997 a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado CK Hutchison.

Tras la publicación de la sentencia en la Gaceta Oficial el lunes, el Ejecutivo panameño emitió un “decreto de ocupación” y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) tomó posesión de las instalaciones.

La reacción desde Hong Kong no se hizo esperar. El Gobierno de la región administrativa especial china elevó una “enérgica protesta” al cónsul panameño y expresó su “fuerte insatisfacción y oposición a la toma forzosa” de los puertos.

En un comunicado oficial, el secretario de Comercio de Hong Kong, Algernon Yau Ying-wah, calificó la decisión panameña como “un acto flagrante” y sostuvo que la revocatoria de la concesión constituye “un menosprecio a los hechos y una vulneración de la confianza”, además de que “viola el espíritu” del contrato vigente desde 1997.

El Ejecutivo hongkonés fue más allá y advirtió que las “acciones desproporcionadas del Gobierno panameño han deteriorado la credibilidad del país y han menoscabado de forma grave las reglas del comercio internacional”, exigiendo a Panamá que “respete el espíritu de los contratos” y garantice un entorno “equitativo y justo” para las empresas.

Desde Ciudad de Panamá, el presidente José Raúl Mulino rechazó de plano las acusaciones y subrayó en un mensaje televisado que la medida “no es ninguna expropiación”.