Aerolíneas rechazan impuesto a extranjeros para financiar el cine en Guatemala

La Ley de Cine en Guatemala busca institucionalizar la producción cinematográfica en el país centroamericano y se encuentra actualmente en segunda de tres lecturas necesarias para su aprobación en el Congreso.

Por Agencia EFE Varias asociaciones de aerolíneas expresaron su oposición a un impuesto impulsado por una iniciativa de ley que pretende financiar la creación de un Instituto Guatemalteco de Cine con la contribución específica de un dólar a los pasajeros extranjeros que aterricen en Guatemala. En un comunicado, la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (AGLA), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) afirmaron que, de aprobarse dicha ley, se encarecerá el costo de los vuelos.

Así, pidieron "evaluar detenidamente el impacto del artículo 32 del proyecto de ley de cine" que impondría la contribución. "Los cargos aplicados a la aviación, en seguimiento a los principios delineados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), de la cual Guatemala es miembro, deben estar relacionados con la prestación de servicios a aerolíneas y pasajeros", recalcaron las aerolíneas. "Y los ingresos resultantes deben utilizarse para la operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura y servicios aeronáuticos, reinvirtiéndose en la aviación y no desviándose a otros fines", añadió el comunicado.