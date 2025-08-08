AES El Salvador: La energía del futuro se construye hoy

Por E&N Brand Lab para AES El Salvador

El cambio climático, la consciencia sobre la importancia de hacer un uso sostenible de los recursos naturales, el progresivo aumento de la demanda de energía y la necesidad de garantizar su acceso a la población, son algunos de los factores que han impulsado a que países de todo el mundo transiten aceleradamente hacia modelos energéticos más sostenibles.

En este contexto, las energías renovables —como la solar, eólica o el biogás— se han posicionado como pieza clave para la diversificación y el fortalecimiento de la matriz energética, reducir la dependencia de combustibles fósiles y mitigar la emisión de CO2 a la atmósfera. En El Salvador, AES lidera esta transición energética con una estrategia clara de crecimiento verde. La compañía ha realizado importantes inversiones orientadas a la generación de energía limpia y no contaminante que hoy contribuyen significativamente a la sostenibilidad energética del país.

Actualmente, AES El Salvador cuenta con 16 plantas de generación: una a base de biogás y 15 solares que, en conjunto, solo en 2024 evitaron la emisión a la atmósfera de más de 245 mil toneladas de CO2. Sus plantas solares, por su parte, le permiten continuar aportando el 25 % del total de energía solar producida en el país.

La historia de este liderazgo se remonta a 2011. Con el firme propósito de contribuir con el desarrollo energético del país y la región, AES El Salvador inauguró la planta Nejapa, la primera en Centroamérica capaz de generar energía a partir del gas metano captado del relleno sanitario, y que constituyó, en su momento, uno de los proyectos más innovadores por su esquema de generación.

En 2015, la compañía marcó otro hito con la planta Moncagua, la primera planta de generación fotovoltaica de El Salvador que sentó las bases para el desarrollo de numerosos proyectos solares de la compañía, como, por ejemplo, su emblemático proyecto Bósforo, compuesto por diez plantas distribuidas estratégicamente en todo el territorio.

Así, paulatinamente la compañía ha expandido su infraestructura renovable. En 2023 inauguró la planta Meanguera del Golfo, la primera planta solar construida en la región bajo el concepto de generación distribuida con almacenamiento por medio de baterías, que ha llevado desarrollo a las comunidades isleñas del Golfo de Fonseca.

LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA HA LLEGADO

En El Salvador y en la región, AES lidera la transición energética, un camino en el que avanza ideando nuevas formas de generar, almacenar y administrarla energía bajo un enfoque ambiental sostenible, respondiendo a las necesidades del presente con soluciones que aceleran un mejor futuro para todos.

NUEVO PROYECTO

En 2025, AES inició la construcción de una nueva planta solar en el departamento de Santa Ana con capacidad instalada de 55MW, que evitará la emisión de 119,013toneladas de CO2 al año.

La entrada en operaciones de esta planta, proyectada para 2026, posicionará a AES El Salvador como una de las compañías con mayor capacidad instalada de generación solar en el mercado salvadoreño.

16 plantas de generación opera AES El Salvador. Son 15 solares y una de biogás.

245.000 toneladas de CO2 se evitaron gracias a la operación de las plantas.

25 % de la energía solar que se produce en El Salvador es generada por AES.