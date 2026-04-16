Alimentos Melo: Tradición, cercanía y calidad en la mente del consumidor

Por E&N Brand Lab para Grupo Melo

Para Alimentos Melo, ser una marca Top of Mind en las categorías de embutidos y pollo crudo es una confirmación de la confianza de la que goza entre los consumidores, una tarea constante que se construye a diario y se refuerza en cada compra y cada mesa a la que llegan sus productos.

La compañía ha consolidado su posicionamiento sobre tres pilares: tradición, consistencia en la calidad y cercanía con el consumidor, un crecimiento que también ha estado ligado al desarrollo empresarial de Grupo Melo en Panamá, el cual fomenta el desarrollo de la capacidad productiva local y de ampliarla cadena de valor del sector alimentario, adaptándose a las nuevas demandas de consumo.

“Nuestros consumidores resaltan principalmente la frescura, la calidad constante y el orgullo de elegir una marca 100% panameña. En pollo, la confianza en el origen es clave; en embutidos, la consistencia en sabor y textura marca la diferencia”, destaca la empresa.

La marca fortalece la recordación entre los consumidores a través de una comunicación coherente, presencia estratégica en puntos de venta y experiencias que conectan con el consumidor. Añaden que más que vender productos, buscan acompañar momentos: comidas familiares, celebraciones, recetas cotidianas y soluciones prácticas para el día a día.

De cara al futuro, Alimentos Melo seguirá presentando las mejoras en formulaciones y expansión del portafolio para adaptarse a nuevas dinámicas familiares, esto mientras fortalece su presencia en los canales digitales y el e-commerce, consolidando una experiencia más cercana y moderna.

“Nuestra visión es evolucionar con el consumidor: integrar innovación, sostenibilidad y bienestar sin perder nuestra esencia. Queremos seguir siendo una marca relevante, confiable y cercana para las nuevas generaciones”, destaca el equipo de mercadeo de la empresa que recalca que ahora el mercado se enfrenta a consumidores más informados, más exigentes y que buscan equilibrio entre calidad y precio, pero que también demandan atributos de practicidad y transparencia entre las marcas que eligen, algo que les impulsa a innovar constantemente y comunicar con mayor claridad sobre su oferta.