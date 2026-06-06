¿Están las empresas hondureñas aprovechando el verdadero valor de la comunicación para fortalecer su reputación?

Por E&N Brand Lab

En un entorno empresarial cada vez más dinámico y donde las audiencias son cada vez más exigentes, la comunicación estratégica y las relaciones públicas están evolucionando hacia un rol mucho más determinante: la gestión de la reputación corporativa.

Hoy, las organizaciones ya no compiten únicamente por visibilidad, sino por credibilidad, confianza y relevancia. En ese contexto, la comunicación estratégica se ha convertido en una herramienta clave para fortalecer la reputación, generar conexiones más sólidas con las audiencias y aportar valor sostenible al negocio.

De acuerdo con el informe Approaching the Future 2025 de Corporate Excellence, el 61% de las compañías considera la reputación como uno de sus activos más estratégicos, mientras que en Latinoamérica esa relevancia alcanza hasta un 73%. Asimismo, el estudio Trust in Business Survey 2024 de PwC señala que el 93% de los ejecutivos reconoce que la reputación y la capacidad de generar confianza impactan positivamente los resultados del negocio.

“Todavía existe la idea de que las relaciones públicas se limitan a eventos o a gestión con prensa, cuando en realidad su verdadero valor está en contribuir a que las organizaciones construyan o fortalezcan su reputación y generen confianza de manera sostenida”, señaló Verónica Olaechea, Coordinadora País de CCK en Honduras.

Fundada en Costa Rica y con 38 años de trayectoria, CCK ha desarrollado un modelo de trabajo enfocado en la comunicación como herramienta de gestión empresarial. Con presencia en Centroamérica y República Dominicana, la firma acompaña a empresas e instituciones en procesos que van desde el análisis del entorno y la construcción de narrativas, hasta el relacionamiento con audiencias clave y la gestión de reputación.

En un país como Honduras, donde convergen oportunidades de crecimiento, inversión y transformación empresarial, las organizaciones enfrentan el reto de construir relaciones cada vez más transparentes, coherentes y relevantes con sus audiencias.

“Honduras es un mercado que exige cada vez más estrategia y capacidad de adaptación. Hoy las empresas necesitan comunicar con propósito, anticiparse a los riesgos y conectar de forma auténtica con sus audiencias para fortalecer su reputación”, agregó Verónica.

La evolución de la comunicación también está marcada por la innovación y el uso estratégico de nuevas tecnologías. Según Approaching the Future 2025, la inteligencia artificial es una de las tendencias de mayor crecimiento dentro de la gestión de intangibles y reputación corporativa.

“Las relaciones públicas viven un momento de transformación. La tecnología y la inteligencia artificial permiten analizar mejor el entorno y entender a las audiencias con mayor profundidad, pero el criterio humano sigue siendo indispensable para construir confianza y reputación”, afirmó Layla Poveda, Socia Directora y COO de CCK.

Con casi cuatro décadas de experiencia y el respaldo de su casa matriz, CCK continúa impulsando una visión más estratégica, analítica e innovadora de la comunicación, alineada al rol cada vez más relevante que tiene la reputación en el crecimiento y sostenibilidad de las organizaciones.