Modelo de crecimiento con impacto sostenible

Por E&N Brand Lab para Cargill

La sostenibilidad dentro de Cargill no es un eje aislado de su estrategia, sino la manera en que concibe y opera el negocio en su conjunto. Así, su propósito de “nutrir al mundo de manera segura, responsable y sostenible” se traduce en decisiones concretas que buscan generar valor en tres dimensiones clave: el negocio, las comunidades y el entorno.

Para la compañía, operar en la industria de alimentos implica una responsabilidad directa con la seguridad alimentaria, la resiliencia de las cadenas productivas y el bienestar de millones de personas. “Este enfoque nos lleva a trabajar desde una lógica de valor compartido, en la que cada iniciativa busca no solo eficiencia operativa o crecimiento comercial, sino también un impacto positivo en las comunidades donde operamos”, asegura Verónica Castro, vicepresidenta y directora ejecutiva en Centroamérica de Cargill Food Latinoamérica.

Para la compañía, la sostenibilidad no es solo una condición esencial para la continuidad del negocio, sino también una oportunidad para construir relaciones de largo plazo basadas en la confianza. En este sentido, la empresa trabaja de manera conjunta con productores, comunidades, aliados estratégicos, gobiernos y organizaciones sociales para desarrollar soluciones que respondan a las necesidades reales de los mercados donde opera, a través de iniciativas más pertinentes y con mayor arraigo local.