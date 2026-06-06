FUNDAHRSE celebra su Asamblea General Ordinaria y elige Junta Directiva para el período 2026-2028

Por E&N Brand Lab

La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) celebró este 4 de junio de 2026 la Asamblea General Ordinaria 2026, durante la cual los socios fundadores eligieron por unanimidad a Mario Roberto Faraj como presidente de la Junta Directiva para el período 2026-2028.

La elección, realizada conforme a los mecanismos de gobernanza de la organización, reafirma la confianza del sector empresarial en el liderazgo de Faraj, quien asume su tercer período al frente de FUNDAHRSE tras más de 15 años de participación en la institución a través de la empresa miembro DIUNSA.A lo largo de su trayectoria en la organización, Faraj ha promovido una visión empresarial orientada a la creación de valor compartido, impulsando iniciativas que fortalecen la competitividad, la innovación y el compromiso del sector privado con el desarrollo sostenible de Honduras.

Durante el período 2024-2026, FUNDAHRSE consolidó importantes avances institucionales, entre ellos el fortalecimiento de la participación de sus empresas afiliadas, la ampliación de alianzas estratégicas y la ejecución de programas de alto impacto enfocados en gobernanza corporativa, educación, innovación y sostenibilidad.

Estos resultados han sido posibles gracias al trabajo conjunto de la Junta Directiva, el equipo técnico de FUNDAHRSE y las empresas miembros, fortaleciendo una plataforma empresarial comprometida con la generación de valor económico, social y ambiental para el país.

Con la elección de su nueva Junta Directiva, FUNDAHRSE ratifica su compromiso de continuar impulsando el liderazgo empresarial responsable, promoviendo buenas prácticas corporativas y fortaleciendo la contribución del sector privado al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al desarrollo de Honduras.

La Junta Directiva para el período 2026-2028 estará presidida por Mario Roberto Faraj, acompañado por Figmy Farid Kattum en la vicepresidencia, Ana Clemencia Bueso Hernández en la secretaría y Daisy Pastor en la tesorería. Asimismo, integran el órgano directivo Alberto Díaz Lobo, Karla Ávila, Carlos Handal, Claudia Sandoval, Salomón Ordóñez, Edward Bardales y Miguel Medina como vocales.

La estructura de gobernanza también incorpora a Ricardo Jaar y Pamela Molina como consejeros; Roberto Facussé, Rony Eduardo Carrillo Joch y Raúl Hernández como suplentes; y a Karla Simón, Lynda Marín, María del Carmen Nasser y Mey Lan Hung como asesores, quienes aportarán su experiencia y visión estratégica al fortalecimiento institucional de la organización.

De cara al nuevo período, FUNDAHRSE continuará promoviendo espacios de diálogo, formación y colaboración que permitan a las empresas hondureñas fortalecer su competitividad, generar impacto positivo en sus grupos de interés y contribuir activamente al desarrollo sostenible del país.