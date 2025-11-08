AOTS Guatemala-Japón: Excelencia japonesa para competitividad en Centroamérica

Por E&N Brand Lab para AOTS Guatemala-Japón

El desarrollo sostenible de las empresas requiere líderes capaces de inspirar excelencia. Con esa visión, AOTS Guatemala–Japón se consolida como la oficina número 75 en el mundo avalada por The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS Japan).

AOTS Japan es una institución respaldada por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI). Bajo el liderazgo de Lenin Velásquez, Presidente de AOTS Guatemala–Japón, la oficina tiene como propósito fortalecer las capacidades directivas y técnicas de los empresarios centroamericanos. Este objetivo se logra mediante la aplicación de los auténticos modelos de gestión japonesa, reconocidos globalmente por su impacto: TPS (Toyota Production System),TQM (Total Quality Management) y TPM (Total Productive Maintenance).

Japón es reconocido mundialmente por ser el país con más empresas centenarias del planeta, un testimonio vivo de su cultura de mejora continua, respeto por las personas y sostenibilidad organizacional, valores que son precisamente los que AOTS Guatemala–Japón busca transferir a la región, formando líderes que piensen en el largo plazo, con visión global y acción local.

FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA REGIÓN

Desde su reciente creación, AOTS Guatemala–Japón ha promovido formaciones certificadas, visitas técnicas a plantas japonesas de clase mundial —como Honda, Panasonic, Daikin, Kyocera y Yamaha—, webinars con expertos japoneses y becas empresariales que fomentan la productividad, la innovación y la excelencia operativa.

El liderazgo de Lenin Velásquez, formado directamente en Japón en los programas oficiales de AOTS Japan y el Japanese Institute of Plant Maintenance (JIPM), ha consolidado un puente técnico y cultural entre Guatemala y Japón, fortaleciendo las bases del desarrollo empresarial sostenible en Centroamérica.

De esta manera, AOTS Guatemala–Japón avanza con el compromiso de convertir a Guatemala en un referente regional de excelencia empresarial bajo la filosofía japonesa de respeto, disciplina y mejora constante.

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

