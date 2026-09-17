Banco Industrial consolida su operación en El Salvador

A 15 años de iniciar operaciones en el mercado salvadoreño, Banco Industrial El Salvador supera los US$1,000 millones en activos, respaldado por la solidez regional de Corporación BI.

Por E&N Brand Lab para Banco Industrial Desde su llegada al mercado salvadoreño el 13 de julio de 2011, Banco Industrial El Salvador ha registrado un crecimiento sostenido dentro del sistema financiero local. Al cierre de diciembre de 2025, tras completar 15 años de operaciones en la plaza, la entidad financiera alcanzó una cifra histórica: US$1.047,9 millones en activos totales. El desempeño operativo del banco refleja una notable aceleración en los últimos cinco años. En 2021,la entidad registraba US$450,3 millones en activos, cifra que ascendió a US$573.2 millones en 2022 (un crecimiento del 27,3 %), a US$672,9 millones en 2023 (17,4 %) y a US$769,8 millones en 2024 (14,4 %), culminando el periodo 2025 con un repunte interanual del 36,1 % hasta superar la barrera de los US$1.000millones. Los datos de desempeño del banco en El Salvador cuentan además con un notable perfil de riesgo local, otorgada por Moody´s, EAAA.sv con perspectiva estable.

MOTOR ECONÓMICO

La evolución de la cartera crediticia neta ha sido un pilar fundamental en la estrategia de expansión de Banco Industrial en El Salvador, pasando de US$309,7 millones en 2021 a US$746,7 millones al cierre de 2025. El crecimiento en la colocación de préstamos también muestra una tendencia al alza ya que registró aumentos de 36 % en 2022 (US$421,3 millones), 21 % en2023 (US$509,6 millones), 16,1 % en 2024 (US$591,6 millones) y 26,2 % durante 2025. A la par de la dinamización de su cartera de créditos, la operación salvadoreña de BI captó US$794,4 millones en depósitos al cierre de 2025, respaldados por un patrimonio de US$111,5 millones en capital y una utilidad neta de US$8,6 millones. En términos de rentabilidad y eficiencia financiera local, la operación de BI El Salvador registró al término del ejercicio 2025 un retorno sobre el patrimonio promedio (ROAE) del 21 % y un retorno sobre activos promedio (ROAA) del 2,3 %. Actualmente, BI El Salvador atiende a más de 20.141 clientes a través de una red compuesta por 14 agencias y un equipo de 276 colaboradores.

LÍDER REGIONAL

Esta infraestructura local se complementa con la fuerza operativa del holding al que pertenece, Corporación Bi, un conglomerado multilatino con 58 años de presencia regional y operaciones de bancarias directas en Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá. Con un capital de US$4.100 millones y una utilidad neta consolidada de US$759.4 millones al cierre de 2025, el grupo articula una red de servicio integral que abarca más de 1.000 agencias, 23.120 puntos de atención,20.930 colaboradores y supera los 3,4 millones de clientes en la región, ofreciendo soluciones que van desde la banca tradicional y tarjetas de crédito hasta casa de bolsa y servicios financieros complementarios.

EL RESPALDO DE UN GIGANTE REGIONAL

A nivel consolidado, Corporación BI administra más de US$35.000 millones en activos totales, sostenidos por una cartera crediticia neta de US$22.100 millones y US$22.000 millones en depósitos de sus clientes. Guatemala: Es la operación principal con el banco #1 del país, con activos por US$2.007,5 millones (US$24.098,2 millones en activos de Banco Industrial Guatemala), 837 agencias y mini agencias, 17.397 empleados y 2,6 millones de clientes. Honduras (Banpaís): Cuenta con US$4.706,7 millones en activos, 184 agencias, 3.018 empleados y 751.000 clientes. Panamá (BI Bank): Suma US$2.529,2 millones en activos, tiene tres agencias, 240 colaboradores y 5,092clientes. El Salvador (Banco Industrial): AportaUS$1.047,9 millones en activos, opera 14 agencias, genera 276 empleos y atiende a más de 20.141 clientes.

BANCO INDUSTRIALEL SALVADOREN CIFRAS*