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Edición 320| Expansión sin límite: BSC se proyecta al futuro
La edición 320 de Estrategia & Negocios reconstruye, a través de una entrevista exclusiva, cómo Grupo Financiero BSC se convirtió en una década en un actor regional. Federico Nasser Facussé, José Eduardo Luna, Eduardo Montenegro y Aimeé Sentmat de Grimaldo explican la estrategia detrás de un grupo que integra a CUSCATLAN, SISA Seguros y BANISTMO, con presencia desde Guatemala hasta Panamá y una visión de largo plazo en banca, seguros y capital. La revista presenta además Centroamérica Inspira, sobre la nueva arquitectura de oportunidades que construye la región; analiza el avance de las finanzas sostenibles, el futuro de las empresas familiares y recoge los momentos centrales de la Cumbre CONFIANZA 2026 en Guatemala y Honduras.
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Edición 320| Expansión sin límite: BSC se proyecta al futuro
Edición 319: Empresas Preferidas por el Talento 2026
Edición E&N 318: Líderes exportadores 2026
Edición E&N 317: Gigantes de la Sostenibilidad
Edición E&N 316: TOM Bancario 2026 y Ranking de Bancos
Edición E&N 315: TOM 2026, marcas conectadas en los cerebros de Centroamérica
Edición E&N 314: Ricardo Castillo Sinibaldi, Mr. Felicidad
Edición E&N 313: Marcas Sostenibles, emerge un nuevo consumidor consciente
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