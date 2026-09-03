Edicion Mensual

Edición 320| Expansión sin límite: BSC se proyecta al futuro

La edición 320 de Estrategia & Negocios reconstruye, a través de una entrevista exclusiva, cómo Grupo Financiero BSC se convirtió en una década en un actor regional. Federico Nasser Facussé, José Eduardo Luna, Eduardo Montenegro y Aimeé Sentmat de Grimaldo explican la estrategia detrás de un grupo que integra a CUSCATLAN, SISA Seguros y BANISTMO, con presencia desde Guatemala hasta Panamá y una visión de largo plazo en banca, seguros y capital. La revista presenta además Centroamérica Inspira, sobre la nueva arquitectura de oportunidades que construye la región; analiza el avance de las finanzas sostenibles, el futuro de las empresas familiares y recoge los momentos centrales de la Cumbre CONFIANZA 2026 en Guatemala y Honduras.