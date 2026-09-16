BAC Costa Rica: Soluciones que impulsan el desarrollo sostenible del país

La sostenibilidad es un criterio estratégico dentro la propuesta de Triple Valor de BAC Costa Rica para la asignación de capital, el diseño de productos y el acompañamiento de sus clientes. Gracias a esta visión de Triple Valor, que engloba las dimensiones económica, social y ambiental, el Banco ha alcanzado una mayor comprensión de las finanzas sostenibles, que son vistas como una herramienta para facilitar soluciones que contribuyan a la inclusión financiera, la prosperidad y el desarrollo de las comunidades, personas y proyectos.

El compromiso de BAC Costa Rica con la sostenibilidad se refleja también en la gestión ambiental de sus operaciones que incluye iniciativas de eficiencia energética, gestión responsable de residuos y reducción de emisiones.

Estas acciones son impulsadas por un plan de mejora continua respaldada por estándares internacionales como ISO 14001 (para gestión ambiental), ISO 50001 (para gestión de la energía) y las verificaciones INTE B5 e ISO14064-1, que lo acreditan como organización Carbono Neutral Plus bajo el Programa País.

Desde la perspectiva de inversión social, BAC se ha convertido también en un catalizador de desarrollo territorial mediante programas como Comunidades BAC, que impulsa empresas sociales comunitarias, fortalece capacidades locales y genera modelos autosostenibles.

En este sentido, destaca Mujeres BAC, un programa de banca inclusiva con enfoque de género, que integra soluciones financieras y no financieras para acompañar a clientas, emprendedoras y empresarias en todo el país. El resultado: más de 2.300 participantes han formado parte de espacios de capacitación y networking y se han realizado 216 Mercaditos Mujeres BAC. “Estas oportunidadeshan generado más de US$57.000 en facturación”.

“Además, 82.255 personas han sido capacitadas en educación financiera inclusiva”, detalla el banco. Para clasificar las operaciones según su contribución ambiental o social, BAC cuenta también con una taxonomía de finanzas sostenibles.

La importancia radica en queesto aporta mayor trazabilidad a la cartera y fortalecer lagestión de impactos, riesgos y oportunidades ESG.

En cuanto a proyectos de impacto de BAC Costa Rica, destaca el convenio con la Corporación Financiera Internacional(IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, por US$200 millones, para impulsar el financiamiento de proyectos de eficiencia energética y descarbonización en el sector industrial.

Con este préstamo se busca movilizar recursos para promover iniciativas que generen impacto positivo en las dimensiones social, ambiental y económica, y que contribuyan a la transformación productiva del país.