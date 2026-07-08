Castillo Hermanos: Visión empresarial que trasciende fronteras

Por E&N Brand Lab para Castillo Hermanos

La empresa se ha consolidado como actor clave para el desarrollo económico y social en los países donde opera. Por más de 140 años, la empresa ha demostrado una capacidad única de transformarse sin perder su esencia, generar bienestar, impulsar el desarrollo sostenible y mantener al consumidor en el centro de sus decisiones.

La compañía, cuya historia comenzó con el espíritu emprendedor de sus fundadores, los hermanos Mariano y Rafael Castillo Córdova —quienes crearon Cervecería Centro Americana en 1886—, desarrolla una visión exportadora, la cual surge de manera natural a partir del ADN decrecimiento que ha caracterizado al grupo que ahora incluye, además de bebidas, negocios de alimentos hasta empaques ,retail e inmobiliaria.

Apoyado por una visión que integra tecnología, calidad e impacto positivo en las comunidades, Castillo Hermanos mantiene estándares de calidad y tecnología que le han permitido competir más allá de sus fronteras. “La ubicación estratégica de Centroamérica permite el acceso eficiente a mercados clave. Esto, ligado a la reducción de tiempos de entrega y la optimización de costos logísticos, propicia una mayor capacidad de respuesta a la demanda y fortalece nuestra competitividad regional e internacional”, aseguran desde la empresa.

El primer paso relevante fue la expansión hacia Centroamérica, fortaleciendo su presencia regional mediante exportaciones. Posteriormente, consolidó el desembarco en Estados Unidos con marcas como Cerveza Gallo —bajo el nombre “Famosa”— en 1983.

Con el paso de las décadas, la empresa ha diversificado su portafolio y ha dado vida a unidades clave, con marcas como Agua Pura Salvavidas, Incaparina (un referente en nutrición en Centroamérica), Pro, Naú, Señorial, Del Monte, Bonlac, Arizona y Del Frutal, entre muchas otras.