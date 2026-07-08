Castillo Hermanos: Visión empresarial que trasciende fronteras

Por E&N Brand Lab para Castillo Hermanos
La empresa se ha consolidado como actor clave para el desarrollo económico y social en los países donde opera. Por más de 140 años, la empresa ha demostrado una capacidad única de transformarse sin perder su esencia, generar bienestar, impulsar el desarrollo sostenible y mantener al consumidor en el centro de sus decisiones.
La compañía, cuya historia comenzó con el espíritu emprendedor de sus fundadores, los hermanos Mariano y Rafael Castillo Córdova —quienes crearon Cervecería Centro Americana en 1886—, desarrolla una visión exportadora, la cual surge de manera natural a partir del ADN decrecimiento que ha caracterizado al grupo que ahora incluye, además de bebidas, negocios de alimentos hasta empaques ,retail e inmobiliaria.
Apoyado por una visión que integra tecnología, calidad e impacto positivo en las comunidades, Castillo Hermanos mantiene estándares de calidad y tecnología que le han permitido competir más allá de sus fronteras. “La ubicación estratégica de Centroamérica permite el acceso eficiente a mercados clave. Esto, ligado a la reducción de tiempos de entrega y la optimización de costos logísticos, propicia una mayor capacidad de respuesta a la demanda y fortalece nuestra competitividad regional e internacional”, aseguran desde la empresa.
El primer paso relevante fue la expansión hacia Centroamérica, fortaleciendo su presencia regional mediante exportaciones. Posteriormente, consolidó el desembarco en Estados Unidos con marcas como Cerveza Gallo —bajo el nombre “Famosa”— en 1983.
Con el paso de las décadas, la empresa ha diversificado su portafolio y ha dado vida a unidades clave, con marcas como Agua Pura Salvavidas, Incaparina (un referente en nutrición en Centroamérica), Pro, Naú, Señorial, Del Monte, Bonlac, Arizona y Del Frutal, entre muchas otras.
ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN
En el 2025, la compañía logró un nuevo hito tras concretar la adquisición de Harvest Hill Beverage Company, una de las firmas de bebidas más reconocidas de Estados Unidos, con marcas icónicas como Sunny D, Juicy Juice y Little HUG. Esta operación representa una mayor incursión en el mercado estadounidense y un paso decisivo en su presencia como jugador global de alimentos y bebidas.
Esto no solo amplía el posicionamiento internacional de Castillo Hermanos, sino que también integra a su portafolio marcas con una larga tradición en el mercado norteamericano. “Además, fortalece la plataforma de distribución en un país donde ya se contaba con presencia a través de productos como Famosa Beer, y Raptor Energy Drink”, refieren.
La integración de Harvest Hill al ecosistema redefine el mapa competitivo regional y abre nuevas oportunidades para el desarrollo de marcas globales con ADN latinoamericano. Por un lado, gana una plataforma robusta en uno de los mercados más grandes y dinámicos del mundo y, por otro, la industria observa cómo la empresa —sólida y con trayectoria en Centroamérica— se posiciona como un competidor capaz de expandir su influencia geográficamente.
De la mano de productos emblema, como Cerveza Gallo, el grupo se posiciona como un referente de Guatemala en mercados internacionales. Con más de 100 años en el mercado, la cerveza se consolida como símbolo de herencia y tradición para los guatemaltecos, generando conexión cultural y emocional con sus consumidores.
UNA DÉCADA CLAVE PARA LA EMPRESA
La década de 1980 estuvo fuertemente relacionada a la expansión de inversiones. En esa época el grupo inició operaciones en las categorías de bebidas no carbonatadas, jugos, bebidas energizantes, bebidas isotónicas, alimentos semisólidos y néctares con la creación de Alimentos Maravilla, S.A., que hoy en día cuenta con más de 40 años en el mercado y que ha logrado la adquisición de cuatro negocios y marcas como: Natura’s (de Unilever), Del Monte, Inprolacsa y Bonlac (lácteos).