Cemento Bijao fortalece su liderazgo como marca “top of mind”

Por E&N Brand Lab para Cenosa

En el mundo empresarial hay marcas, grandes marcas y marcas TOM. Estas últimas, las que se han ganado el acrónimo de “Top Of Mind”, representan el pináculo de la excelencia en sus respectivos campos de acción.

Llegar a la cima no es fácil para ninguna marca o empresa, pero mantenerse allí es todavía más difícil. “Estamos muy orgullosos de afirmar que Cementos del Norte S. A. (Cenosa), y su marca estrella, Cemento Bijao, consolidan su estatus como marca TOM por tercer año consecutivo en el ranking de Kantar Mercaplan para Estrategia & Negocios”, aseguran.

Esta distinción evidencia una estrategia y enfoque empresarial respaldados por principios sólidos, equivalentes a la robustez de las construcciones realizadas con los productos fabricados en sus líneas de producción.

La estrategia de Cemento Bijao se sostiene sobre un pilar fundamental: la innovación. Este enfoque permite a la empresa y a su marca diversificarse de manera eficaz, ampliando sus horizontes para ofrecer una gama más variada de productos.

La capacidad de innovar se traduce en el lanzamiento de nuevas líneas, como la línea de techos bajo la denominación Aceros Bijao S. A. (Acebisa), así como Bijao Mix, una completa línea de mezclas secas pensada para todo tipo de construcciones. De este modo, la marca responde con flexibilidad y visión de futuro a las demandas del mercado.

Un segundo pilar lo constituye la tecnología, representada por la puesta en marcha de su Molino No. 4, una maravilla tecnológica capaz de producir 140 toneladas de cemento por hora, incrementando la producción total de su planta hasta las 7.000 toneladas métricas por día.