Cemento Bijao fortalece su liderazgo como marca “top of mind”

Por E&N Brand Lab para Cenosa
En el mundo empresarial hay marcas, grandes marcas y marcas TOM. Estas últimas, las que se han ganado el acrónimo de “Top Of Mind”, representan el pináculo de la excelencia en sus respectivos campos de acción.
Llegar a la cima no es fácil para ninguna marca o empresa, pero mantenerse allí es todavía más difícil. “Estamos muy orgullosos de afirmar que Cementos del Norte S. A. (Cenosa), y su marca estrella, Cemento Bijao, consolidan su estatus como marca TOM por tercer año consecutivo en el ranking de Kantar Mercaplan para Estrategia & Negocios”, aseguran.
Esta distinción evidencia una estrategia y enfoque empresarial respaldados por principios sólidos, equivalentes a la robustez de las construcciones realizadas con los productos fabricados en sus líneas de producción.
La estrategia de Cemento Bijao se sostiene sobre un pilar fundamental: la innovación. Este enfoque permite a la empresa y a su marca diversificarse de manera eficaz, ampliando sus horizontes para ofrecer una gama más variada de productos.
La capacidad de innovar se traduce en el lanzamiento de nuevas líneas, como la línea de techos bajo la denominación Aceros Bijao S. A. (Acebisa), así como Bijao Mix, una completa línea de mezclas secas pensada para todo tipo de construcciones. De este modo, la marca responde con flexibilidad y visión de futuro a las demandas del mercado.
Un segundo pilar lo constituye la tecnología, representada por la puesta en marcha de su Molino No. 4, una maravilla tecnológica capaz de producir 140 toneladas de cemento por hora, incrementando la producción total de su planta hasta las 7.000 toneladas métricas por día.
COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
La responsabilidad social constituye el pilar más relevante de la empresa, siendo un elemento integrado de forma tan profunda en sus políticas y modelo de negocio que ya forma parte esencial de su ADN empresarial. Esto se refleja en todas sus acciones y decisiones, reafirmando su vocación de impactar positivamente en las comunidades donde opera.
A través de diversos programas de apoyo comunitario, la compañía implementa un modelo de desarrollo sostenible que demuestra que el crecimiento económico puede ir de la mano con la conservación y la gestión responsable del medioambiente.
Entre los programas de responsabilidad social más sobresalientes, destacan iniciativas en el ámbito educativo, como la donación de materiales y equipos a escuelas locales. Asimismo, en materia de salud, la empresa promueve campañas informativas y jornadas de vacunación.
Gracias a un convenio suscrito con la organización Hábitat para la Humanidad, más de 500 familias han sido beneficiadas con la colocación de pisos en sus viviendas, en una alianza que tiene como meta cambiar los pisos de tierra de al menos 1.000 hogares de familias de escasos recursos.
Su gestión ambiental se evidencia en la recuperación de la cubierta vegetal en canteras inactivas. También impulsa un programa de procesamiento de llantas, reutilizando sus materiales y reduciendo así la contaminación.
Por todo esto, Cementos del Norte S. A. y su marca Cemento Bijao han recibido por tercer año seguido este reconocimiento, reafirmando su compromiso con la excelencia empresarial y la preferencia de sus clientes.
CERCANÍA
Cenosa se ha forjado una reputación por su CERCANÍA hacia aquellos que utilizan sus productos todos los días: los Trabajadores de la Construcción. A estos “héroes de la construcción” les dedica todo un mes de reconocimientos y actividades recreativas.
Esta visión posiciona a la empresa como referente del sector, al estar actualizada en tendencias y participar activamente en eventos relevantes como el “Foro Sobre Inversión enInfraestructura”, organizado junto a CHICO.