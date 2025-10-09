Centenario Internacional: Esencia de Costa Rica convertida en Lovemark

Por E&N Brand Lab para Centenario Internacional

Centenario Internacional ha transformado su ron en mucho más que una bebida: una verdadera Lovemark. Dianne Medrano, directora ejecutiva de la compañía, revela que el éxito radica en la fidelidad a valores que conectan más allá del producto: calidad, autenticidad y un compromiso genuino con Costa Rica y su cultura.

Cada botella de Ron Centenario lleva “un pedacito de nuestra esencia”, una marca aspiracional que transporta a los consumidores a un “paraíso único”, asegura Medrano. Esta aspiracionalidad ha servido para posicionar a la marca como un referente nacional y global, gracias a un producto que destaca por su “calidad e innovación”, así como por experiencias sensoriales únicas que van desde aromas hasta presentaciones diseñadas para cautivar.

Pero ser una Lovemark implica ir mucho más allá del producto. La clave está en crear experiencias y transmitir una historia que se vuelve parte de momentos memorables. Centenario Internacional ha apostado por catas personalizadas donde “los consumidores no solo degustan nuestros rones, sino que también se conectan con la historia y la pasión detrás de cada botella”.

La alta ejecutiva subraya que muchas veces los clientes comparten cómo el ron estuvo presente en eventos tan significativos como bodas o nacimientos, señales claras de una conexión emocional profunda. La innovación es otro de los pilares para mantener viva la relación afectiva. Desde experiencias personalizadas y presencia digital hasta alianzas estratégicas con hoteles y bares, estas se convierten en Centenario en una marca que evoluciona con las nuevas tendencias sin perder su esencia.

La transformación digital y el uso de redes sociales permiten a la marca “una comunicación constante, ágil y cercana, generando contenido que inspira”, detalla Medrano. Otra dimensión clave para la marca es la sostenibilidad, que se refleja en prácticas ambientales concretas, el uso de energías renovables y un compromiso social palpable. Esto fortalece la confianza y la identificación del consumidor con la marca, proyectándola como responsable y comprometida.

La compañía no descuida tampoco el importante papel de su equipo humano, el verdadero puente entre la marca y sus seguidores. “La cercanía y la calidez son esenciales; nuestro personal busca crear interacciones auténticas que hagan sentir al consumidor escuchado y valorado”, señala la CEO de Centenario Internacional.

La combinación de calidez humana con conocimiento profesional permite ofrecer un vínculo que trasciende lo comercial y refuerza el orgullo nacional. En resumen, Centenario Internacional ha convertido a Ron Centenario en una Lovemark gracias a su calidad, innovación, conexión emocional y sostenibilidad. Su compromiso con Costa Rica y sus consumidores crea experiencias memorables que trascienden la bebida.

40 AÑOS

Dianne Medrano anticipa con entusiasmo los lanzamientos por el 40 aniversario de Ron Centenario, preparando “ediciones especiales” y piezas únicas que combinan “el legado, la innovación y pasión por crear experiencias memorables”, un camino recorrido junto a los consumidores, “quienes han hecho de la marca un referente de calidad y orgullo costarricense a nivel mundial”.