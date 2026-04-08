Diunsa: Cercanía permanente y un compromiso inquebrantable con Honduras

La cadena hondureña fortalece su liderazgo en el Top of Mind 2026 gracias a una combinación de experiencia, conveniencia y confianza que ha construido durante cinco décadas de relación cercana con los consumidores.

Por E&N Brand Lab para Diunsa Ocupar una posición importante en el Top of Mind (TOM) es un activo estratégico clave para la hondureña Diunsa. Mario Alejandro Faraj, gerente de mercadeo de la cadena, valora que mantener un alto nivel de recordación no es un resultado aislado, sino la validación de una estrategia centrada en contribuir al bienestar de las familias y en generar experiencias de compra relevantes. A su juicio, este logro es el reflejo de décadas de labor constante en servicio, calidad y cercanía. “Estar entre las primeras marcas que las personas recuerdan y eligen nos permite fortalecer nuestra propuesta de valor y seguir innovando con propósito”, asegura.

EN PERMANENTE EVOLUCIÓN

La historia de Diunsa está estrechamente ligada a la evolución del consumo en Honduras. En sus 50 años de trayectoria, la empresa ha consolidado una identidad que combina tradición, crecimiento e innovación. La compañía ha fortalecido el legado de su presidente fundador —don Jorge J. Faraj (Q. D. D. G.)—, lo que ha definido su transformación con una visión clara: ofrecer productos y servicios que aporten bienestar, apoyados en valores como honestidad, responsabilidad y vanguardia. En la actualidad, Diunsa trabaja para fortalecer el valor de su insignia escuchando a sus clientes, ampliando sus formatos, presencia geográfica y apostando por la transformación digital para ofrecer vivencias más ágiles y convenientes. Cumpliendo con estas nuevas demandas, el e-commerce emerge como un canal seguro para sus usuarios. Otro ejemplo de esta evolución es el nacimiento y fortalecimiento de CrediDiunsa, una herramienta que permite a los beneficiarios acceder a productos al crédito de manera rápida, flexible y responsable.

EXPANSIÓN Y CONSOLIDACIÓN

El valor del sello Diunsa es la suma de decisiones coherentes orientadas a generar confianza a largo plazo. En este sentido, los consumidores destacan el valor agregado que reciben en una de mezcla de experiencia, conveniencia y cercanía, valores que son respaldados por una firma que actúa con responsabilidad y consistencia. “Nuestra propuesta ha cambiado para ofrecer soluciones completas, en tienda y en línea, que facilitan la vida de las familias locales”, dice Faraj. Asimismo, muchos compradores valoran la amplitud de la oferta que se adapta de acuerdo con las necesidades, las expectativas y las nuevas tendencias, dándole al público la posibilidad de encontrar todo en un solo lugar, respaldado por un servicio responsable. Para superar la promesa de marca que los consumidores esperan, Diunsa está impulsando proyectos clave que robustecen su propuesta de valor. Uno de ellos es la modernización de sus tiendas y experiencias omnicanales, con espacios más intuitivos y herramientas digitales que facilitan la compra. La cadena también trabaja en la expansión de sus etiquetas propias y exclusivas, diseñadas para ofrecer una excelente relación precio–calidad en categorías como hogar, tecnología y deportes. “Estamos incluyendo opciones de financiamiento más accesibles, entregas más ágiles y contenidos digitales que acompañan el proceso de decisión de compra”, indica Faraj.

MARCA CERCANA

La maduración de la identidad corporativa también incluye una comunicación ágil que se adapta a los requerimientos de las nuevas generaciones, que apuesta por el desarrollo de una narrativa auténtica que conecta con los jóvenes. Esto implica tener una presencia activa dentro de las plataformas donde este grupo etario interactúa en su día a día —principalmente en las redes sociales Instagram, TikTok y YouTube—, lo que se logra adaptando el estilo visual y el lenguaje de la marca y sus productos para conectar de una forma más natural.

CAMPAÑAS EMBLEMÁTICAS

A lo largo de su medio siglo de historia, Diunsa ha impulsado su comunicación a través de piezas emblemáticas que hoy forman parte de la memoria colectiva del país. Un ejemplo es “Donde lo bueno se vuelve mejor”, que nació para divulgar el rebranding de la cadena, marcando un hito en la trayectoria de la empresa. También destacó la campaña “Ya es Navidad”, desarrollada junto al cantautor Rodolfo Bueso, una propuesta centrada en la convivencia y las tradiciones que unen a los hondureños; otra de ellas es “Siempre sí al verano”, protagonizada por el cantante Raffy, con el fin de conectar emocionalmente con los clientes a través de la celebración de lo nacional, mientras se visibiliza el talento local. De igual manera, Diunsa también ha entendido que la recordación se gana con consistencia en cada punto de contacto y entregando experiencias que hagan que cada visita, física o virtual, sume. Consciente de su rol como empresa socialmente responsable, la cadena incorporó a su oferta valores transversales como la sostenibilidad. “Hemos integrado la sostenibilidad y la responsabilidad social como elementos centrales de nuestra gestión empresarial, reflejando nuestro compromiso con un crecimiento que va más allá de lo comercial”, señala el directivo.

VISIÓN DE CRECIMIENTO

Como marca, Diunsa trabaja para que su impacto en la mente de los consumidores no solo se mantenga, sino que se fortalezca en los próximos cinco años. Para lograrlo, la cadena se enfoca en tres pilares clave: relevancia, experiencia y propósito. Esto se traduce, en primer lugar, en mantenerse relevante para los consumidores. En este sentido, Diunsa está construyendo una estrategia más orientada a datos, que le permita entender mejor sus hábitos y expectativas. Con esa información, se toman decisiones que permiten seguir estando en el Top of Mind al ser pertinentes y relevantes, no solo por recordación histórica.

EVOLUCIÓN EN EL COMPORTAMIENTO DE CONSUMO

En los últimos años, Diunsa ha detectado cambios en el comportamiento de los consumidores, lo que plantea grandes oportunidades para la marca. Estas son algunas de las tendencias: ► Los consumidores son más informados y exigentes. Es necesario ser más claro y transparente tanto en la comunicación y en la propuesta de valor. ► Los consumidores esperan procesos más simples, entregas rápidas y experiencias sin fricción. ► Aunque el e-commerce sigue auge, el consumidor hondureño aún valora mucho ver y probar los productos en tienda. Esto se convierte en una oportunidad para combinar experiencias más inmersivas con canales digitales que complementen, informen y faciliten decisiones de compra. ► El consumidor no solo busca precios bajos sino también durabilidad, respaldo y beneficios reales.