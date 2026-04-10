Espresso Americano: Más que café: una marca que vive en el corazón de Honduras

El objetivo en cada una de las tiendas de Espresso Americano: que toda visita deje una huella positiva y duradera, cuidando cada detalle “para que la experiencia sea única y memorable”.

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2026-04-10

Por E&N Brand Lab para Espresso Americano

La historia de Espresso Americano comenzó en un pequeño local en el centro histórico de Tegucigalpa, con la visión de transformar la forma en que los hondureños viven y trabajan alrededor del café. Hoy, con 3.500 colaboradores y más de 300 tiendas a nivel nacional, la marca se ha convertido en parte esencial del día a día.

El crecimiento de Espresso Americano ha logrado conectar a la familia y los amigos. Ha sido un camino construido junto a las personas, escuchándolas, evolucionando con ellas y formando parte de los mejores momentos de su día.Top of Mind (TOM) es estar presente en la mente y en el corazón de toda una nación. El reconocimiento TOM es el reflejo de más de tres décadas construyendo confianza, cercanía y consistencia.

La recordación no nace únicamente de la comunicación, sino de lo que se vive en cada visita. Detrás de cada taza hay disciplina, procesos y un equipo comprometido con hacer las cosas bien todos los días. Cada detalle cuenta, porque el objetivo es que cada experiencia deje una huella positiva y haga la diferencia. Al final, las personas recuerdan lo que nuestros productos y nuestra marca les hace sentir.

Espresso Americano: Más que café: una marca que vive en el corazón de Honduras

La historia de Espresso Americano sigue escribiéndose con innovación constante. Iniciativas como CoffeeLab® abren nuevas formas de vivir el café: espacios donde se descubre, se aprende y se disfruta una nueva experiencia, conectando a los clientes con nuestras raíces.

Hoy, el consumidor ha evolucionado. Es más consciente, más informado y más exigente. Busca calidad, consistencia y experiencias que realmente marquen la diferencia. Y, sobre todo, busca marcas con propósito.

Crecer sin perder la esencia es el verdadero desafío. Mantener la cercanía, la autenticidad y la coherencia es lo que ha permitido a Espresso Americano seguir siendo una marca relevante, vigente y profundamente conectada con las personas.

IDENTIDAD HONDUREÑA

El jingle de Espresso Americano no es solo publicidad; es parte del sonido cotidiano que alegra a toda Honduras. La marca está profundamente arraigada en la identidad hondureña. Su historia, su presencia en todo el país y su cercanía la han convertido en parte de la vida diaria de millones de personas.

Más que una marca, una historia que inspira, un símbolo compartido, una costumbre, un punto de encuentro.

Espresso Americano: Más que café: una marca que vive en el corazón de Honduras

BrandLab de Estrategia y Negocios: Impulsando marcas en Centroamérica

Brand Lab es la plataforma de contenido estratégico de Estrategia y Negocios, diseñada para conectar marcas con audiencias claves a través de historias impactantes y formatos innovadores. Desde Guatemala, Honduras, El Salvador, hasta Costa Rica, Nicaragua y Panamá ayudamos a las empresas a potenciar su posicionamiento con contenido de alto valor, alineado con sus objetivos de negocio.

Redacción web
E&N Brand Lab

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