Espresso Americano: Más que café: una marca que vive en el corazón de Honduras

Por E&N Brand Lab para Espresso Americano

La historia de Espresso Americano comenzó en un pequeño local en el centro histórico de Tegucigalpa, con la visión de transformar la forma en que los hondureños viven y trabajan alrededor del café. Hoy, con 3.500 colaboradores y más de 300 tiendas a nivel nacional, la marca se ha convertido en parte esencial del día a día.

El crecimiento de Espresso Americano ha logrado conectar a la familia y los amigos. Ha sido un camino construido junto a las personas, escuchándolas, evolucionando con ellas y formando parte de los mejores momentos de su día.Top of Mind (TOM) es estar presente en la mente y en el corazón de toda una nación. El reconocimiento TOM es el reflejo de más de tres décadas construyendo confianza, cercanía y consistencia.

La recordación no nace únicamente de la comunicación, sino de lo que se vive en cada visita. Detrás de cada taza hay disciplina, procesos y un equipo comprometido con hacer las cosas bien todos los días. Cada detalle cuenta, porque el objetivo es que cada experiencia deje una huella positiva y haga la diferencia. Al final, las personas recuerdan lo que nuestros productos y nuestra marca les hace sentir.