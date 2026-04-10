Farmacias San Nicolás presenta la primera farmacia inteligente de Centroamérica

Por E&N Brand Lab para Farmacia San Nicolás

En un año en el que Farmacias San Nicolás vuelve a consolidar su presencia en la mente de los salvadoreños dentro del estudio Top of Mind, la compañía anuncia uno de los proyectos de innovación más importantes en su historia: la transformación de su sucursal San Nicolás Constitución, en San Salvador, en la primera farmacia inteligente de Centroamérica.

Con una inversión superior a los US$2 millones y una ampliación histórica de sus instalaciones, la empresa apuesta por la tecnología, la automatización y la innovación operativa para crear un nuevo estándar en el servicio farmacéutico de la región.

El proyecto convierte a Farmacia San Nicolás Constitución en un verdadero centro de innovación farmacéutica, equipado con tecnología europea de última generación que actualmente opera en mercados avanzados como EEUU, Alemania, España, Portugal, Francia e Italia.

En el corazón de esta transformación se encuentra un sistema robotizado inteligente de gran escala, diseñado para optimizar la gestión de inventarios y la preparación de pedidos con niveles de precisión y eficiencia sin precedentes. La estructura tecnológica, de aproximadamente 12 metros de longitud y 4 metros de altura, incorpora dos brazos robóticos capaces de procesar un pedido cada ocho segundos. Además, permite almacenar más de 40.000 unidades de medicamentos, garantizando mayor disponibilidad de productos, precisión en la dispensación y un control avanzado del inventario. Para los clientes, esto se traduce en menos tiempo de espera y una experiencia de compra más ágil y eficiente.

La ampliación de San Nicolás Constitución también incorpora un diseño moderno orientado a mejorar la experiencia del usuario, así como un centro logístico fortalecido para el servicio a domicilio. Este modelo convierte a Constitución en un hub estratégico de atención y despacho, optimizando procesos internos y permitiendo a los colaboradores dedicar más tiempo a la atención personalizada. Esto evidencia que, en Farmacias San Nicolás, la tecnología no busca reemplazar el talento humano, sino potenciarlo.

“La innovación siempre ha sido parte de nuestra esencia. Hace 60 años, el Dr. Víctor Silhy soñó con una farmacia diferente, enfocada en servir con excelencia, calidez humana y vocación genuina por la salud. Hoy seguimos honrando ese legado apostando por la tecnología para servir mejor a nuestros clientes”, destacan.

La transformación de San Nicolás Constitución representa un paso estratégico dentro de la visión de crecimiento de la empresa: integrar tecnología, innovación y experiencia de servicio para seguir liderando el futuro del sector farmacéutico de Centroamérica, un proyecto que no solo moderniza su operación, sino que reafirma su compromiso con el país: seguir innovando para cuidar mejor la salud de los salvadoreños.