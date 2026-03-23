Global Bank, aliado estratégico del empoderamiento económico de la mujer panameña

Por E&N Brand Lab para Global Bank
Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) No. 5 de las Naciones Unidas, orientado a lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas, Global Bank promueve una estrategia enfocada en el empoderamiento de la mujer e impulso de los negocios liderados por panameñas.
Como parte del sector bancario, brinda soluciones financieras acopladas a las necesidades de las solicitantes. Un ejemplo de ello es su Programa Única, con el que ya han beneficiado a más de 15.000 mujeres, otorgando más de 17.000 productos financieros, incluyendo préstamos hipotecarios, personales, de automóvil y tarjetas de crédito.
Actualmente la cartera asociada a clientas del programa supera los US$282 millones, reflejando el creciente acceso de las mujeres al sistema financiero formal.
El programa va más allá de la facilidad al crédito; es una propuesta integral que busca fortalecer la autonomía económica de las mujeres mediante soluciones financieras diseñadas para responder a sus necesidades, complementadas con espacios de formación, networking y acompañamiento a través de Experiencias Únicas.
“Nuestro objetivo es contribuir a cerrar brechas históricas de acceso al sistema financiero y acompañar a las mujeres en distintas etapas de su vida, facilitando herramientas que impulsen su desarrollo personal, profesional y empresarial”, detalla Olivia Rodríguez, Vicepresidente de Productos de Global Bank.
En este sentido, el programa abarca tres dimensiones:
1. Facilita el acceso a soluciones financieras diseñadas para responder a las necesidades de las mujeres. Esto incluye productos de financiamiento hipotecario, préstamos de auto, créditos personales y tarjetas de crédito con beneficios específicos y condiciones flexibles.
2. Impulsa el desarrollo de capacidades mediante una agenda continua de talleres, encuentros y espacios de formación donde especialistas comparten herramientas en temas como educación financiera, bienestar, liderazgo, desarrollo profesional y habilidades empresariales. A la fecha se han realizado más de 35 Experiencias Únicas, impactando a más de 4.200 personas a través de espacios de aprendizaje y networking.
3. Fortalece iniciativas lideradas por mujeres a través de espacios de reconocimiento y acompañamiento estratégico.
Además, el Programa Única promueve el reconocimiento del liderazgo femenino a través del Premio Mujeres Únicas: Construyendo un Futuro Sostenible, una plataforma que visibiliza proyectos liderados por mujeres que están generando impacto positivo en sus comunidades.
Farah Bhiku, Gerente de Producto del Programa Única, comenta que “en nuestra segunda edición, estamos abarcando tres categorías según la madurez de las iniciativas: Semilla (2 a 5 años), Huella (6 a 10 años) y Legado (más de 10 años). Hemos recibido más de 200 nominaciones, con un 54% de participación de mujeres nominadas provenientes de provincias centrales y occidente, reflejando el creciente interés y la relevancia del premio como plataforma de reconocimiento para mujeres líderes en Panamá”.
Las finalistas serán parte de un programa de mentoría durante nueve meses. En este proceso cuentan con asesoría especializada en liderazgo, planificación estratégica mediante metodologías SMART, finanzas escalables, innovación y fortalecimiento institucional, culminando con el desarrollo de un plan de crecimiento a tres años para sus organizaciones.
UNA APUESTA POR EL DESARROLLO DE LA PYME
Global Bank avanza en el desarrollo de una propuesta de valor dirigida a mujeres MiPyMEs y productoras del sector agropecuario, así lo explica Juan Barragán, VP Senior de Banca de Personas y Empresas. “Estamos ampliando el alcance del programa hacia nuevos segmentos para generar un impacto más profundo y sostenible. Hoy impulsamos iniciativas enfocadas en mujeres empresarias y productoras del sector agropecuario, en alianza con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), fortaleciendo su desarrollo y acceso a oportunidades”, puntualiza.
Cabe destacar que Global Bank es la primera institución privada financiada por esta agencia oficial del gobierno japonés, con un financiamiento de hasta US$50 millones, para accionar planes dirigidos a MiPyMEs lideradas por mujeres en este sector.
Simultáneamente, participa en el Programa de PyMEs Verdes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que contempla un financiamiento de hasta US$20 millones con foco en la pequeña y mediana empresa en la adopción de energías renovables, eficiencia energética y uso sostenible del suelo, ampliando el acceso al financiamiento y promoviendo su crecimiento sostenible.
Asimismo, el Banco prepara el lanzamiento del nuevo plan “Empresaria”. Susana Azar, VP de Consumo Directo y Medios de Pago, detalla que “dentro de las opciones de la Tarjeta de Crédito Visa Única, que incorpora beneficios enfocados en salud y bienestar, ahora lo estamos complementando con un plan de asistencias que responde específicamente a las necesidades de mujeres que emprenden o gestionan negocios en el segmento PyMEs".
CULTURA CON COMPROMISO IGUALITARIO
El Banco cuenta con políticas internas que fomentan un ambiente de trabajo inclusivo y libre de discriminación. Asimismo, promueve activamente el desarrollo profesional de las mujeres dentro de la organización.
En esa línea mantiene un firme compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión como pilares de su cultura organizacional, promoviendo un entorno laboral basado en principios de justicia, transparencia y respeto que garantizan igualdad de oportunidades para todas las personas, sin distinción de género, origen u otras condiciones.
Actualmente, las mujeres representan el 68 % de la fuerza laboral y el 60 % de los cargos de vicepresidencia están ocupados por mujeres, reflejando el compromiso tanto interno como externo de impulsar el liderazgo femenino y continuar reduciendo brechas de género.