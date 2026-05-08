Banco ABANK: Con la inclusión financiera como vía de crecimiento sostenible

Por E&N Brand Lab para Banco ABANK

La posición de la que goza Banco ABANK en el sistema financiero salvadoreño no es producto del azar. La institución ha trazado una estrategia clara: ser un banco cercano, ágil y enfocado en quienes históricamente han tenido menos acceso al sistema financiero. De esta manera, su crecimiento se sustenta a través de la inclusión financiera, transformación digital y una propuesta de valor simple pero relevante para sus clientes. “Hemos fortalecido nuestra presencia territorial -especialmente en zonas donde la banca tradicional no siempre llega- y hemos impulsado el uso de canales digitales para facilitar el acceso a productos financieros”, expresa su Director Presidente, Juan Carlos Lima.

El banco se enfoca en el segmento de micro y pequeña empresa, por lo que se ha diseñado una propuesta específica para este sector, entendiendo sus necesidades reales: liquidez, rapidez y acompañamiento. Asimismo, se ha detectado un crecimiento importante en clientes que acceden por primera vez al sistema financiero, principalmente mujeres microempresarias, que representan el 70 % de su cartera. Esto lo posiciona no solo como un banco, sino como un habilitador de oportunidades y reafirma su visión de tener la inclusión financiera como el eje central de su estrategia.

En este sentido, el banco le apuesta a la cartera de créditos, cuentas de ahorro y su aplicativo móvil con acceso 24/7. También se han realizado inversiones enfocadas en mejorar la experiencia del usuario y ampliar las funcionalidades disponibles. “Hoy nuestros clientes pueden gestionar sus productos, realizar pagos, transferencias y acceder a servicios de forma más rápida y segura”, dice Juan Carlos Lima. Además, la institución impulsa programas de educación financiera, con el objetivo de fortalecer las capacidades de sus clientes y promover un crecimiento económico sostenible.

Los resultados de la estrategia de negocio de Banco ABANK son tangibles. El 2025 representó un año de consolidación, en el que se avanzó en procesos estratégicos de integración y fortalecimiento institucional. “Derivado de la fusión con SAC Constelación, incorporamos un crecimiento adicional cercano a los US$45 millones en activos”, detalla el directivo.

Para 2026, el enfoque está en escalar su impacto al ampliar la base de clientes, fortalecer su oferta digital y consolidarse como el principal aliado financiero de microcréditos y MIPYME en El Salvador. Como resultado, durante el primer trimestre del año, Banco ABANK registró un 39 % de crecimiento en la colocación de créditos y -en términos de rentabilidad, liquidez y crecimiento de activos- ha alcanzado un desempeño que lo posiciona dentro de los primeros tres lugares en indicadores del sistema bancario en el país. “Proyectamos 2026 como un año de expansión con propósito, con una meta de crecimiento de al menos 45 % en la colocación de créditos”, concluyó el banquero.