John McBride apuesta por El Salvador: Cielo Norte Aviación marca un nuevo capítulo en la aviación regional

Por E&N Brand Lab para Cielo Norte Aviación
El empresario canadiense John McBride, reconocido por su liderazgo empresarial y su visión global, anunció oficialmente el desembarco de Cielo Norte Aviación (CNA) en El Salvador. La compañía —comercialmente conocida como TNA South— es una extensión del grupo True North Airways de Canadá y representa una inversión directa superior a US$1.5 millones, consolidando a El Salvador como un nuevo polo de desarrollo aeronáutico en Centroamérica.
“Con Cielo Norte Aviación estamos cumpliendo un sueño: abrir el cielo salvadoreño a nuevas oportunidades de desarrollo, conectividad y progreso”, expresó McBride, fundador del grupo EMPODERARsv.
UN PUENTE AÉREO ENTRE CANADA Y EL SALVADOR
La llegada de Cielo Norte Aviación no solo implica capital extranjero, sino también transferencia de conocimiento, tecnología y estándares de clase mundial. Respaldada por la experiencia de True North Airways, empresa canadiense con más de una década en transporte aéreo ejecutivo y operaciones especializadas, CNA inicia operaciones con una sólida base en seguridad, mantenimiento y formación aeronáutica.
McBride explicó que el propósito de esta iniciativa es generar empleo y desarrollo local. “Para mí, este es un proyecto importante: una iniciativa que fundé aquí, cuyo propósito es crear empleos y oportunidades para las comunidades y el entorno local”, afirmó el empresario.
PRIMER HELICÓPTERO Y PLAN DE EXPANSIÓN
Durante los primeros días de noviembre arribó al país el primer helicóptero Bell 206 de CNA, trasladado desde Canadá por el piloto James McBride, hijo del fundador. La aeronave tendrá su base en el helipuerto de Salamanca, y forma parte del plan de expansión que contempla la incorporación de un jet ejecutivo y nuevas aeronaves en los próximos meses.
“Este vuelo simboliza la unión de dos países y el inicio de una nueva era para la aviación salvadoreña. Nuestro compromiso es operar con excelencia, seguridad y orgullo por esta tierra que nos ha recibido con los brazos abiertos”, destacó McBride.
OPERACIÓN CERTIFICADA Y CULTURA DE SEGURIDAD
Actualmente, Cielo Norte Aviación se encuentra en la etapa avanzada del proceso de certificación aeronáutica, en coordinación con las autoridades salvadoreñas. McBride subrayó que la compañía cumple con los más altos estándares regulatorios nacionales e internacionales, y que su equipo trabaja bajo las mismas filosofías de excelencia y seguridad implementadas en Canadá.
“Traeremos las mismas filosofías, prácticas y medidas de seguridad que usamos en Canadá, que nos han dado buenos resultados allá, y esperamos que ese mismo modelo funcione bien aquí”, explicó. “No somos rígidos; si necesitamos ajustarnos por distintas reglas o regulaciones, lo haremos sin problema. Pero la seguridad siempre será lo más importante”.
CONFIANZA EN EL SALVADOR Y VISIÓN A LARGO PLAZO
El empresario, quien se convirtió en el primer canadiense en obtener la nacionalidad salvadoreña como inversionista Bitcoin, destacó el clima de confianza y apertura que ofrece el país.
“Confiamos plenamente en El Salvador y en el liderazgo del presidente Nayib Bukele, quien está transformando este país y creando un entorno favorable para la inversión extranjera y la innovación”, afirmó McBride.
Cielo Norte Aviación prevé contribuir al crecimiento del sector aeronáutico salvadoreño mediante empleos técnicos, programas de capacitación y transferencia de conocimiento, fortaleciendo así la posición del país como nuevo centro de desarrollo aeronáutico en la región.
