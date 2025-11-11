John McBride apuesta por El Salvador: Cielo Norte Aviación marca un nuevo capítulo en la aviación regional

Por E&N Brand Lab para Cielo Norte Aviación

El empresario canadiense John McBride, reconocido por su liderazgo empresarial y su visión global, anunció oficialmente el desembarco de Cielo Norte Aviación (CNA) en El Salvador. La compañía —comercialmente conocida como TNA South— es una extensión del grupo True North Airways de Canadá y representa una inversión directa superior a US$1.5 millones, consolidando a El Salvador como un nuevo polo de desarrollo aeronáutico en Centroamérica.

“Con Cielo Norte Aviación estamos cumpliendo un sueño: abrir el cielo salvadoreño a nuevas oportunidades de desarrollo, conectividad y progreso”, expresó McBride, fundador del grupo EMPODERARsv.

UN PUENTE AÉREO ENTRE CANADA Y EL SALVADOR

La llegada de Cielo Norte Aviación no solo implica capital extranjero, sino también transferencia de conocimiento, tecnología y estándares de clase mundial. Respaldada por la experiencia de True North Airways, empresa canadiense con más de una década en transporte aéreo ejecutivo y operaciones especializadas, CNA inicia operaciones con una sólida base en seguridad, mantenimiento y formación aeronáutica.

McBride explicó que el propósito de esta iniciativa es generar empleo y desarrollo local. “Para mí, este es un proyecto importante: una iniciativa que fundé aquí, cuyo propósito es crear empleos y oportunidades para las comunidades y el entorno local”, afirmó el empresario.