Lady Campos: debemos trabajar por una Centroamérica más competitiva

Por revistaeyn.com

Lady Campos, gerente de Desarrollo de Negocios para Centroamérica de Schneider Electric (Costa Rica), presentó su Mini Talk: ‘De la intención al impacto’, donde ha comentado que es necesario trabajar por una Centroamérica más competitiva y sostenible.

Para Campos, las mujeres necesitan estar en “posiciones de liderazgo, pero no es el objetivo final. ¿Abrimos más oportunidades? ¿Hacemos un cambio? ¿Qué estamos haciendo una vez que tenemos esa posición en la mesa?".

Durante la ponencia indicó que es importante contar con el apoyo de externos, pero también se trata de perder el miedo para poder crecer.

"Ser una mujer desafiante es desafiar con un propósito. Tenemos una gran responsabilidad cuando estamos sentadas en una mesa de dirección. Como mujer que le ha costado llegar, tenemos que hacer el camino más fácil para las que vienen después”, reflexionó.

La ejecutiva se incorporó hace más de 4 años a Schneider Electric, inicialmente como directora de Gestión de Contratos de Servicios, para garantizar la prestación adecuada de los servicios y la satisfacción de los clientes en Centroamérica.