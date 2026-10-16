Jazmín Alvarado: Atreverse a crecer, a pesar del miedo

Por revistaeyn.com
Jazmín Alvarado González, vicepresidenta de Global Services en Grupo Bimbo, fue una de las ponentes dentro del evento Mujeres Desafiantes 2026. Ella participó con su Mini Talk: "La Carrera Pasa Mientras la Vida Sucede".
Uno de los mensajes clave hacia las mujeres fue: "No podemos controlarlo todo", compartiendo una experiencia de vida, donde se dio cuenta que pensaba tenerlo todo planeado, pero la vida la llevó por otro camino, pero se transformó "y eso me disparó en el ámbito profesional", indicó.
Asegura que tomó la decisión de aceptar las oportunidades que se le presentaron y eso catapultó su carrera. "Lo tomé aunque creía que no era el mejor momento de mi vida".
Alvarado es una líder costarricense con más de 25 años de trayectoria transformando organizaciones globales a través de la innovación, la tecnología y el desarrollo del talento.
Como Vicepresidenta de Global Services en Grupo Bimbo ha liderado la evolución de modelos globales de servicios, impulsando la creación de un hub multifuncional en Costa Rica que hoy genera valor para operaciones alrededor del mundo.
A lo largo de su carrera en compañías como Procter & Gamble, Amway y Grupo Bimbo ha liderado iniciativas de transformación en finanzas, compras, experiencia del cliente, tecnología, SOX, auditoría y operaciones globales.