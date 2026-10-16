Jazmín Alvarado: Atreverse a crecer, a pesar del miedo

Por revistaeyn.com

Jazmín Alvarado González, vicepresidenta de Global Services en Grupo Bimbo, fue una de las ponentes dentro del evento Mujeres Desafiantes 2026. Ella participó con su Mini Talk: "La Carrera Pasa Mientras la Vida Sucede".

Uno de los mensajes clave hacia las mujeres fue: "No podemos controlarlo todo", compartiendo una experiencia de vida, donde se dio cuenta que pensaba tenerlo todo planeado, pero la vida la llevó por otro camino, pero se transformó "y eso me disparó en el ámbito profesional", indicó.

Asegura que tomó la decisión de aceptar las oportunidades que se le presentaron y eso catapultó su carrera. "Lo tomé aunque creía que no era el mejor momento de mi vida".