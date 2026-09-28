María del Rosario Selman: una trayectoria que une banca, valores y desarrollo humano

Con más de tres décadas de trayectoria y al frente de la presidencia ejecutiva de Banpaís desde 2008, la destacada directiva del sector financiero sitúa la integridad, la formación de nuevos líderes y la cercanía con las personas en el centro de su visión para la banca hondureña.

Por E&N Brand Lab para Banpaís Para María del Rosario Selman-Housein, el legado de una trayectoria también se construye en las oportunidades que abre para otros. Al reflexionar sobre su carrera, la presidenta ejecutiva de Banpaís renueva su determinación: desarrollar el talento de las personas es parte de la responsabilidad de quien dirige una organización. “A lo largo de mi vida he procurado mantenerme auténtica y fiel a mis convicciones”, expresa. Esa coherencia es el punto de partida de una forma de liderar que busca conectar los objetivos de la institución con el crecimiento de sus equipos y el bienestar de quienes reciben sus servicios. Con más de tres décadas de trayectoria profesional y al frente de la presidencia ejecutiva de Banpaís desde 2008, Selman-Housein recibe este reconocimiento en Trayectorias que Inspiran 2026 con gratitud, valorando cada aprendizaje de su camino y la oportunidad de inspirar a otras personas a construir el suyo. “Este reconocimiento tiene un significado muy especial, porque refleja la importancia de ejercer un liderazgo humano, capaz de generar valor e impactar positivamente la vida de las personas y el desarrollo de nuestra sociedad”, señala.

La coherencia como principio de dirección

Abogada graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, SelmanHousein complementó su preparación con una maestría en Mercadotecnia Internacional en UNITEC, formación en Alta Dirección Bancaria en el Tecnológico de Monterrey y estudios en Estrategias de Transformación Digital en INCAE Business School. Su desarrollo profesional abarca así disciplinas que convergen en la conducción de una institución financiera: regulación, conocimiento del cliente, gestión y tecnología, marketing, transformación digital y otros.

Al identificar los principios que han orientado su carrera, menciona la integridad, el compromiso y la vocación de servicio. Para ella, la confianza se construye mediante el respeto y la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, bases fundamentales para fortalecer el trabajo en equipo y alcanzar objetivos compartidos. A estos valores suma el criterio y la prudencia, cualidades que ha fortalecido especialmente en los momentos más complejos de su carrera. Su aprendizaje ha sido detenerse a analizar, evaluar riesgos e identificar oportunidades antes de tomar decisiones. “Con el tiempo descubrimos que cada desafío nos permite crecer y responder con mayor sabiduría, equilibrio y visión“, afirma.

Una institución en evolución

La evolución de Banpaís ha estado ha estado estrechamente vinculada a una visión de liderazgo orientada a la transformación, la innovación, y la generación de valor para Honduras. Bajo su gestión, la institución ha fortalecido su capacidad para responder a los cambios del entorno financiero, manteniendo siempre el compromiso de servir a las personas, las familias y las empresas que impulsan el desarrollo de Honduras. Un hito trascendental en la historia de Banpaís ocurrió en 2007, cuando entra a formar parte de Corporación Bi, el grupo financiero más importante de Centroamérica. Selman-Housein identifica esa integración como un paso que fortaleció capacidades, amplió la visión del negocio e impulsó su evolución y consolidación en el sistema financiero. Hoy, describe el rumbo de Banpaís como una apuesta por combinar presencia física y soluciones digitales. El objetivo es acercar los servicios financieros a las personas y acompañar a las empresas con una atención accesible. En sus palabras, la aspiración es avanzar hacia “un banco más tecnológico, ágil y humano”. Esa visión involucra a más de tres mil colaboradores. La ejecutiva explica que sus esfuerzos se orientan a ampliar la inclusión financiera, facilitar financiamiento y apoyar el crecimiento empresarial. A ello suma la educación financiera y la creación de valor económico, social y ambiental como prioridades de una banca responsable.

Preparar a quienes continuarán el camino