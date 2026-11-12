Pinturas Americanas: Dando color a los sueños de los hondureños

Por E&N Brand Lab para Pinturas Americanas / Contenido del ecosistema Lovemarks de Estrategia & Negocios
Detrás de cada espacio que se transforma hay una historia: una familia que renueva su hogar, una persona que abre las puertas de su negocio o un proyecto que comienza a hacerse realidad. Para Pinturas Americanas, acompañar esos momentos significa comprender el esfuerzo, las expectativas y las ilusiones que las personas depositan en cada decisión.
“Nuestra diferenciación está en comprender que no vendemos solamente pintura, sino que acompañamos a las personas en la transformación de los espacios donde construyen sus mejores recuerdos”, asegura su CEO, Allan Deware.
Esa visión conecta la calidad del producto con una responsabilidad cotidiana: brindar orientación, escuchar y responder a quienes confían en la marca. Cada proyecto es una inversión importante para el cliente y una oportunidad para demostrar que esa confianza tiene respaldo.
El reconocimiento como Lovemark de la Década tiene, por ello, un significado especial para la compañía. Representa el valor de una relación construida a lo largo del tiempo y el compromiso de seguir mereciendo la preferencia de los hondureños. “El amor hacia una marca se manifiesta cuando los consumidores no solo la eligen por la calidad de sus productos, sino porque se identifican con ella, confían en lo que representa y la hacen parte de sus vidas”, dijo Deware.
CERCANÍA CONSTRUIDA EN CADA EXPERIENCIA
Para Pinturas Americanas, mantener al cliente en el centro de sus decisiones implica procurar que cada visita a sus tiendas y cada interacción con la marca aporten valor. La atención, el respeto y una asesoría que ayude a elegir son parte esencial de esa experiencia.
Durante el último año, la compañía ha fortalecido sus procesos de capacitación, seguimiento a la satisfacción de sus clientes y las herramientas para escuchar sus opiniones e identificar oportunidades de mejora. También ha trabajado en la evolución de sus canales de atención, para ofrecer respuestas más ágiles, oportunas y personalizadas.
Detrás de ese esfuerzo están las personas que hacen posible la experiencia de marca. La preparación de sus equipos y la manera en que atienden cada consulta son fundamentales para convertir la promesa de cercanía en una relación de confianza.
Esa sensibilidad también orienta su comunicación. A través de campañas, contenidos digitales y experiencias de marca, Pinturas Americanas busca conectar con situaciones que sus clientes reconocen como propias: renovar un espacio, emprender y dar un nuevo paso en sus vidas.
“Nuestro mayor compromiso es no dar por sentada la preferencia de quienes nos eligen. Sabemos que el cariño y la confianza se renuevan todos los días, con cada producto, cada experiencia y cada promesa cumplida”, concluye Deware.
EVOLUCIONAR PARA SEGUIR ACOMPAÑANDO
De cara al futuro, la compañía se propone seguir escuchando a sus clientes, comprender sus necesidades y acercarse a las nuevas generaciones.
La evolución de sus procesos y canales tiene un propósito: facilitarla experiencia de quienes la eligen, preservando los valores que han sostenido esa relación. Su visión también incluye a las comunidades de las que forma parte.
Con la responsabilidad social empresarial como uno de los ejes de su estrategia de negocio, Pinturas Americanas busca contribuir al desarrollo de su entorno mediante prácticas responsables y oportunidades para el bienestar de las personas.